明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Disney+訂戶意外連跌兩季 CEO削成本奏效 串流媒體虧損收窄

【明報專訊】去年底回巢重掌帥印的迪士尼（美：DIS）行政總裁艾格（Bob Iger）止血措施奏效，助Disney+等串流媒體業務虧損大幅收窄。在截至4月1日的第二財季，由串流媒體業務等組成的直接面對消費者（DTC）部門，虧損按年收窄26%至6.59億美元，虧損幅度遠低於分析師預期的8.5億美元，按季虧損更減少4億美元。不過在迪士尼削減成本並提高訂閱收費之際，串流影視平台Disney+的訂戶人數在第二財季按季減少400萬，總訂戶人數降至1.578億，這主要由於其失去了印度板球超級聯賽（IPL）的串流媒體播映權。

Disney+在第一財季已流失240萬訂戶，分析師原預期第二財季的訂戶可輕微回升。投資者對Disney+連續兩季訂戶減少感到失望，股價早段挫8%。相比下，主要競爭對手Netflix（美：NFLX）在首季增加了175萬訂戶。不過投資者對迪士尼不惜一切代價拓展串流媒體市場的策略失去耐性，令迪士尼更專注於成本效益。自2019年以來，迪士尼已向串流媒體業務投入超過100億美元，令艾格急於開源節流。

預告向不想收看廣告訂戶加價

市場人士指出，串流媒體行業以低價搶客的燒銀紙戰已經告終，實現盈利才是目前的重點。迪士尼的串流媒體業務收入在第二財季按年增長12%至55億美元，部分由於訂閱費上漲。雖然訂戶總數下降，但迪士尼來自全球Disney+每名訂戶的每月平均收入按季增長13%。迪士尼預告，今年稍後仍將向不想收看廣告的訂戶加價。

迪士尼財務總監麥卡錫（Christine McCarthy）亦表示，迪士尼未來將「製作更少內容」。不過艾格認為，這不會對全球訂戶增長帶來影響。迪士尼表示，正通過削減營銷成本，為串流媒體業務節省部分開支，不過為宣傳新節目發布，相關成本將在本季增加約1億美元。

主題樂園表現佳 迪士尼多賺逾倍

艾格表示，對串流媒體業務改善感到高興，反映迪士尼調整策略的成效。他又預告，今年稍後將Hulu及Disney+的串流媒體服務整合到一個應用程式，為廣告商創造更多機會。由於廣告銷售下滑，迪士尼傳統的有線電視網絡（Linear Networks）收入已在第二財季按年下跌7%至66億美元。

不過自新冠防疫限制解除以來，迪士尼主題樂園的表現強勁，第二財季經營利潤按年增長23%至21億美元，這主要由於上海和巴黎主題樂園的遊客量及遊客消費增加，加上香港主題樂園的營業日數回升。整體而言，迪士尼第二財季收入按年增長13%至218億美元，利潤按年增長超過1倍至12.7億美元，經調整每股盈利93美仙，符合分析師預期。迪士尼現正裁員7000人，預計一系列節流措施最少可節省55億美元。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕加價 迪士尼樂園 虧損 串流媒體 訂戶 迪士尼

上 / 下一篇新聞

拆息16年高 中小行4厘息搶定存 分析：港元需求增 料存息仍有上調空間
拆息16年高 中小行4厘息搶定存 分析：港元需求增 料存息仍有上調空間
恐推低CASA比率削盈利
恐推低CASA比率削盈利
港交所傳研極端天氣開市方案 或准小經紀延期交收結算
港交所傳研極端天氣開市方案 或准小經紀延期交收結算
內地4月新增人民幣貸款7188億 僅預期一半
內地4月新增人民幣貸款7188億 僅預期一半
中國4月CPI僅升0.1% 分析料不會步入通縮
中國4月CPI僅升0.1% 分析料不會步入通縮
「中特估」退潮 港股三連跌成交縮
「中特估」退潮 港股三連跌成交縮
軟銀沽阿里獲利2784億 帶動虧損收窄 表現仍遜預期
軟銀沽阿里獲利2784億 帶動虧損收窄 表現仍遜預期
聘千人開發日版ChatGPT
聘千人開發日版ChatGPT
受惠通關 宏利香港APE升26%
受惠通關 宏利香港APE升26%
內銀降存息上限利淨息差 大摩看好信行民行招行
內銀降存息上限利淨息差 大摩看好信行民行招行
京東上季扭虧賺62億 續完善業務架構 冀今季更好
京東上季扭虧賺62億 續完善業務架構 冀今季更好
京東大執位 「二把手」退任CFO掌帥印
京東大執位 「二把手」退任CFO掌帥印
中芯上季少賺近半
中芯上季少賺近半
Prada上季銷售增22%
Prada上季銷售增22%
美存保基金損失大 FDIC倡大行填氹
美存保基金損失大 FDIC倡大行填氹
上季全球豪宅價 金融海嘯後首跌
上季全球豪宅價 金融海嘯後首跌
張兆聰：國債息向下 利A股跑贏恒指
張兆聰：國債息向下 利A股跑贏恒指
植耀輝：A股連日大成交 留意內券股
植耀輝：A股連日大成交 留意內券股
方保僑：無國界招聘 助挽留人才
方保僑：無國界招聘 助挽留人才
技術取勝：贛鋒鋰業料55元有承接
技術取勝：贛鋒鋰業料55元有承接
盧駿匡：跌巿公用股做好 非吉兆
盧駿匡：跌巿公用股做好 非吉兆
劉思明：中國電力走勢突破 可追落後
劉思明：中國電力走勢突破 可追落後
周顯：堅守本業最安全
周顯：堅守本業最安全
譚新強：請教GPT-4如何解決美國債務上限危機
譚新強：請教GPT-4如何解決美國債務上限危機
湯文亮：銀主盤招標出售 銀行債仔皆有利
湯文亮：銀主盤招標出售 銀行債仔皆有利
大馬樓市供需齊跌 下半年料回穩
大馬樓市供需齊跌 下半年料回穩
瑜一．天海折實均呎2.67萬 高上期3% 1房798萬入場 首輪未必曬冷式賣樓
瑜一．天海折實均呎2.67萬 高上期3% 1房798萬入場 首輪未必曬冷式賣樓
University Hill 2B六日收逾7700票 超額48倍
University Hill 2B六日收逾7700票 超額48倍
劉鳴煒等白加道兩屋10億放售
劉鳴煒等白加道兩屋10億放售
宏安8.2億統一油塘工廈業權
宏安8.2億統一油塘工廈業權
大角嘴共居空間150呎月租1.18萬
大角嘴共居空間150呎月租1.18萬
IWG未來兩月港增4據點 涉6.7萬呎
IWG未來兩月港增4據點 涉6.7萬呎