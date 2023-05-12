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經濟

內銀降存息上限利淨息差 大摩看好信行民行招行

【明報專訊】內媒周三引述消息報道，內地監管部門發出通知，控制內地銀行的通知存款和協定存款利率，於基準存款利率的加點上限，以紓緩因貸息下降帶來的淨息差壓力。摩根士丹利發表報告，認為此舉將降低內銀四成至五成企業通知存款的實際利率，推動銀行淨息差有意義地降低，特別利好中信銀行（0998）、民生銀行（1988）和招商銀行（3968）。

報道指出，國有大行通知存款利率不能高於基準存息0.1厘，中小行不得高於0.2厘，大摩認為此舉將令大行和中小行相關存息上限，分別實際降低0.3厘和0.5厘。通知存款和協定存款佔內銀企業客戶存款約四成至五成，下調利率上限可防止銀行非理性地競爭活期存款，降低銀行融資成本。

大摩指出，企業通知存款佔總存款的22%至27%，預期將帶動淨息差上調0.02厘至0.03厘，對信行、民行、招行等股份行，它們企業通知存款佔比較重，或平均企業通知存款的利率較高，預期淨息差上調可達0.05厘至0.08厘。另外，中小行高於大行通知存款和協定存款利率的息差，將由0.2厘至0.3厘，收窄至0.1厘，預期活期存款將向大行轉移，進一步改善其存款結構。

大摩認為是次政策顯示監管當局更留意銀行在低貸款環境下盈利受壓，減少市場估值下跌的壓力。

高盛：存息再定價須花9個月

高盛報告指出，通知存款和協定存款利率為短期存款，大多數內銀的存款期限不到1個月，政策可以降低短期存款的成本，支持淨息差。因為是次變動不涉存款基準利率，考慮內銀存款平均存續期，預期需9個月才能完成存息重新定價周期。

相關字詞﹕存款 淨息差 內銀

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