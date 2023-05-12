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經濟

軟銀沽阿里獲利2784億 帶動虧損收窄 表現仍遜預期

【明報專訊】軟銀集團（SoftBank Group）公布截至今年3月底年度業績，淨虧損9700億日圓，遜預期，但較上年度的1.7萬億日圓收窄，旗下願景基金連蝕5季，即使期內減持總值逾2000億港元的阿里巴巴（9988）令持股降至20%以下，相關獲利及不再列入聯營投資會計重列共合共錄得4.8萬億日圓（約2784億港元）的相關利潤，以及今年首3個月科技股反彈，但全年計仍要蝕4.3萬億日圓（約2517億港元），成年度虧損新高。

明報記者 石永樂

據軟銀披露，期內減持2.96億阿里美股ADR，按期間阿里ADR平均價約93美元計，合共涉資約275億美元（約2160億港元）。軟銀的阿里持股降至20%以下，因而剔出軟銀聯屬投資而錄得重估利潤近4萬億日圓，加上預付遠期合約減持獲利逾8400億日圓，因此軟銀去年單是在阿里身上已獲利逾4.8萬億日圓。軟銀又透露4月1日後，再以遠期合約沽售41億美元阿里股份。

旗下願景蝕2517億新高

根據彭博之前的分析，軟銀今年通過預付轉股協議額外出售了73億美元的阿里股票，這可能會令軟銀的於阿里的持股降至約3.8%。

事實上，今年1至3月願景基金旗下部分資產受惠全球科技上升而增值，包括韓國的第一大電商Coupang（美：CPNG）、機械人公司AutoStore等，但是願景基金的投資組合仍然受到去年股市大跌的重大打擊。其中投資商湯（0020）虧損約2130億日圓（約123.5億港元），以及沽售貝殼（2423）亦錄得已變現虧損近35億日圓（約2億港元），加上軟銀投資許多非上市公司尚未實現盈利，而IPO市場仍然無甚表現，導致願景基金全年仍虧損4.3萬億日圓。

軟銀創始人孫正義表示，集團正處於防禦模式，並將投資活動擱置一旁，直到金融市場恢復。他又披露，軟銀正在出售其一些資產以整頓其資產負債表，當中包括推動旗下英國晶片設計巨頭Arm上市。

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