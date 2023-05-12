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經濟

拆息16年高 中小行4厘息搶定存 分析：港元需求增 料存息仍有上調空間

【明報專訊】港元拆息繼續抽升，昨日隔夜拆息升至近4.81厘見16年新高，與樓按相關的1個月拆息連升16日直逼4.53厘。銀行拆借成本急升，令中小銀行加息搶存愈趨急進，建行亞洲、大新及信銀國際等3個月定存息再逼4厘，華僑永亨6個月定存息連現金獎賞則高達4.18厘。有市場人士認為，由於銀行體系結餘處於近年新低水平，加上近期港元需求增加，料定存息尚有上調空間，惟或仍難以回到去年底定存息5厘的高位。

明報記者 鄺海盈

港元定存自去年底高位回落後，本月中小銀行再次發力加存息。不過，今次銀行集中加3個月等短期存息，大部分調升0.1至0.2厘。當中以建行亞洲提供3個月定存3.9厘息最高，惟起存額為100萬元，並需為指定客戶，信銀國際3.8厘，起存額為1萬元；華僑永亨則以6個月定存作推廣，連現金獎賞計，存息達4.18厘（見表），為最近首家定存息超越4厘的銀行。

1個月拆息連升16日逼4.53厘

此外，虛擬銀行同樣積極加息，平安壹賬通銀行3個月存息急加0.5厘至3.7厘，起存額為50萬元；匯立銀行（WeLab Bank）更加1.1厘至3.6厘，起存額為10元。

昨日拆息全線貼近4.5厘或以上，隔夜拆息升36.8點子至4.80607厘（見圖）；1個月拆息升37.19點子至4.52952厘；3個月拆息升22.88點子至4.49071厘；6個月拆息升14.2點子至4.48869厘；12個月拆息跌0.36點子至4.56119厘。

瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰解釋，拆息持續向上主要反映港元流動性下降，包括銀行結餘處於15年低位、在港上市的內地企業派息季臨近，以及陸續有新股出籠。不過，他指港元及美元拆息的差距已經收窄並回到1厘左右的正常水平，預計港息將趨向穩定。目前市場大致預期美國加息周期即將完結，加上港元貸款未有重大需求，料息口難以觸及去年底高位水平。港元匯率則續維持7.8至7.85水平。

業界：部分銀行或追加P

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，短期內拆息有可能挑戰5厘以上水平，並維持於高水平一段時間。當拆息繼續高於Ｈ按封頂息率，其他銀行根據自身資金成本壓力增加下，仍有條件於下次聯儲局議息會議或之前追加最優惠利率（P），預計幅度約0.125厘。

相關字詞﹕信銀國際 建行亞洲 拆息 定存

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