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經濟
名人樓市論壇

香港地產

3中大MBA創辦 年年賺錢

【明報專訊】曾慧莉表示，自己早於2000年前已在中文大學學士畢業，而她在2012年創業前，是一名全職母親，第二名兒子剛出世，而創業的原因是她與兩名中大工商管理碩士（MBA）的同學，經常都會回中大參加活動，與師弟師妹傾談後發現不少內地來港留學生對住宿有龐大需求。「當年估計已有萬多兩萬名從內地來港讀學士及碩士的學生，而大學並不會為他們提供宿位，他們便要自己想方法搞掂。」

這3名中大MBA一直相信，只要有需求，便可以製造供應以把握商機，於是成立安怡居公司、把私人的出租物業由這間公司出租予來港留學生：「我們3人在大公司均曾工作一段時間，其中一位更曾管理又一城的租務，對管理物業有一定心得，當時我們膽粗粗去創業，最初只是拎自己持有的幾個物業出來，針對學生需求裝修好後，在內地學生經常瀏覽的網上討論區留電話放租，結果反應很理想，一個星期內已悉數租出。」

首次出擊已取得捷報後，曾慧莉與安怡居另外兩名創辦人，隨即想到可包租全幢住宅出租：「包租全幢物業便可以集中管理、確保住客質素，不需要擔心鄰居是什麼人，例如你在旺角的一層樓經營學生宿舍，若樓上樓下均是一樓一鳳，便會影響到學生的安全。」

樓市熾熱時減慢投資

曾慧莉指出，在1960至1980年代，不少老牌家族投資工業賺取可觀財富後便購買了市區全幢住宅收租，由於這並非他們的核心業務，部分在物業管理及物色租客上做得不好，故此安怡居在2012年接觸他們租用這些全幢舊樓時，呎租不高，把物業增值後成為共居公寓房間，呎租大幅提升，故此集團過去近11年基本上年年賺錢。

除了妥善應對過去3年的疫情外，曾慧莉認為，安怡居另一件做得對的事，是在2017至2019年上半年本港地產市道異常暢旺、租金屢創新高時，放緩拓展計劃：「當時租金、樓價都好貴，我們覺得風險很大，原因是我們簽訂長期租約後，需要投入大量資金為物業增值，資本開支很大，假如之後租金慢慢回落，項目的回報便會很差。所以我們當時已決定不承租需要大規模裝修的項目，並且開始為小業主管理物業。」

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

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