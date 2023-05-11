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經濟
2023年5月11日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
4商場今年開幕 AIRSIDE下季起試業 70萬呎八成出租率 40餐廳佔整體商戶35%
旺角前BODY SHOP 設巨型3D廣告牆
天瀧母親節推120伙招標
3辣稅上月280宗 按月跌26%
入讀中大內地女生 1.5萬租朗濤1房戶
1個月拆息續抽升 港匯見10周新高 分析：套息交易平倉中資股派股息推升
PCAOB：中概股審計報告存缺陷不可接受
「中特估」續回吐累港股跌105點 恒指牛熊分界線爭持
大行：長實購英社房信託盈利貢獻有限
出門問問傳來港上市 集資最多23億
銷售成本回落 日清首季多賺22%
裕元首季純利挫逾四成
大酒店：業務復常速度還看航班 待歐美客重臨 研翻新凌霄閣
永利上季收入倍增 虧損大幅收窄
理想上季扭虧賺9億 次季交付量看俏
川副省長李雲澤 爆冷任金監總局書記
國泰料年底恢復七成客運力 再上調空間小
匯控：首季新增資產流入 2/3來自亞洲
龍湖4月銷售按年升53% 豪掃8地皮
美CPI回落至4.9% 略低預期 市場押注下月停加息概率逾九成
Airbnb首季虧轉盈 賺近1.2億美元
美銀行業首季利潤增800億美元破紀錄
張兆聰：資金炒落後主題 廣汽值博
技術取勝：龍源電力料9元沽壓大
劉思明：日常生活尋寶 碧瑤豐盛可留意
周顯：虛擬銀行 最適合做外匯虛幣業務
湯文亮：打擊不良商戶 保港金漆招牌
葉創成：留學生增 安怡居「宿舍」近租滿
3中大MBA創辦 年年賺錢
技術取勝：龍源電力料9元沽壓大
【明報專訊】比亞迪250元料有阻力（圖）
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