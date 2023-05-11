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經濟
國際金融

美銀行業首季利潤增800億美元破紀錄

【明報專訊】儘管美國地區銀行陷入危機，美國銀行業第一季利潤仍增至約800億美元創新高，按年增幅達33%。《金融時報》指出，美國銀行業動盪，很大程度也造就了業界的破紀錄利潤。該行業的利潤增幅，約一半來自第一公民銀行（First Citizens Bank）及Flagstar銀行，分別收購倒閉的硅谷銀行及Signature銀行的剩餘資產帶來的一次過收益。第一公民銀行首季利潤增至95億美元，去年同期為2.73億美元。Flagstar銀行首季利潤增至20億美元，去年同期為1.64億美元。

不過利潤最高要數美國資產值最大的銀行摩通（美：JPM），該行首季從貸款等業務賺進117億美元，去年同期為64億美元。

不足5%銀行首季虧損

銀行業整體利潤增長，反映業界整體仍受惠於利率上升、貸款違約率低等因素。數據提供商BankRegData分析了美國聯邦存款保險公司（FDIC）的數據後指出，全美近4400家銀行，只有197家（少於5%）在第一季虧損。

獨立銀行業顧問伊利（Bert Ely）表示，經濟仍然良好，造就了銀行業利潤。不過迹象顯示，業界的豐厚利潤將無法持續。美國銀行業第一季利息支出按年增長10倍，達到850億美元。這是由於業界不得不向存戶支付更高利率，以挽留存款。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕創新高 利潤 銀行危機

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