美CPI回落至4.9% 略低預期 市場押注下月停加息概率逾九成

芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，數據公布後，交易員預期美聯儲在6月將聯邦基金利率區間維持在5厘至5.25厘的概率，達到九成以上。與數據公布前相比，美聯儲下月按兵不動的概率在八成以下。交易員預期，7月利率不變的概率，繼續在五成半以上，不過減息0.25厘的概率增至36%。相比數據公布前，7月減息0.25厘的概率在三成以下。交易員傾向押注美聯儲9月開始減息，而利率下調0.25厘或以上的概率，由通脹數據公布前的六成左右，升至七成以上。

押注9月減息概率升至逾七成

對利率政策敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚跌穿4厘。美國10年期國債孳息率跌穿3.5厘。對息口敏感的科技股早段向好，推動納指早段升近1%。

迹象顯示，美國通脹壓力正趨向緩和。為整體CPI貢獻三分之一的住屋成本，在4月按月升0.4%，是逾一年來最低的增幅。外匯經紀商Oanda的資深市場分析師Ed Moya指出，租金價格的滯後反應，應在未來數月開始顯現，通脹率應會繼續下降，但考慮到勞動力市場強勁，要回落到2%的通脹目標會較困難。

美國就業市場持續強勁，4月非農就業職位按月增長25.3萬個，遠超預期。加上4月整體CPI和核心CPI的按月升幅也達到0.4%，反映美聯儲短期內仍要將利率維持在較高水平。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）周二表示，由於貨幣政策效果有一定的滯後性，美聯儲的行動需一段時間才能恢復經濟平衡，現在判決美聯儲是否已完成加息為時過早。他預期美國通脹今年內可望回落至3.25%，並在2025年重返美聯儲的2%通脹目標。

美銀下調布油價預測9%

利率高企，需求受限，促使美銀將今年布蘭特原油價格的預測，由每桶88美元下調至80美元，下調幅度達9%。由於美國原油庫存意外增加，引發市場對需求的擔憂，布蘭特期油價格午夜前跌至每桶76美元左右，紐約期油跌至每桶73美元。

（綜合報道）

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