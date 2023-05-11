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經濟

川副省長李雲澤 爆冷任金監總局書記

【明報專訊】今年3月內地通過成立國家金融監督管理總局取代銀保監，昨日銀保監公布，現任四川副省長李雲澤（圖）出任首任金監總局黨委書記。李雲澤現年52歲，2018年調任四川省前曾在銀行體系工作25年，並曾出任工商銀行（1398）副行長。

曾任工行副行長

在今年3月國務院機構改革中，銀保監將被取消、改組為金監總局，劃入人民銀行的金融集團日常監管、金融消費者保護，及中證監的投資者保護職責。彭博社指，外界早前預期金監總局領導會由金融行業內資深人士出任，有助內地支持經濟同時化解金融風險，因此是次任命令人意外，或是因其了解省級政府事務和金融狀况，有助化解地方政府長期以來的債務風險。

李雲澤在1993年加入建設銀行（0939）地方支行出任幹部，2015年出任建行重慶分行行長，至2016年工行領導層換班，他被調至工行出任副行長，負責零售銀行部門。值得一提的是，時任工行董事長為現任中證監主席易會滿，時任行長則為現任農業銀行（1288）董事長谷澍。

李雲澤在四川省副省長任內，分管財政稅務、統計、金融等工作，並與財政部、銀保監、中證監、人行在四川的分部聯繫，任內曾負責合併當地兩間城商行，組建省級的四川銀行。去年二十大他成為中央候補委員，銀保監主席郭樹清則退任中央委員。

相關字詞﹕李雲澤 國家金融監督管理總局 工商銀行 銀保監

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