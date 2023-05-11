理想上季扭虧賺9億 次季交付量看俏

【明報專訊】內地汽車股理想（2015）公布首季業績，受惠新車系列「理想L」銷售推動，汽車平均售價提升，首季淨利潤按年「虧轉盈」，按季多賺2.5倍至9.34億元（人民幣，下同），非美國公認會計準則淨利潤按年多賺兩倍，按季多賺46.1%至14.14億元。收入按年升96.5%，按季升6.4%至187.87億元。展望次季，預期收入介乎242.2億至258.6億元之間，相當於按年升1.8倍至兩倍。理想汽車績前收報99元，全日升3.1%。
受惠「理想L7」訂單及產能飈升
季內毛利按年升77%至38.3億元，按季升7.4%。受減價促銷潮影響，毛利率按年跌2.2個百分點至20.4%，但按季明顯改善，升0.2個百分點。理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，首季新能源汽車競爭加劇，「理想L9」和「理想L8」持續受客戶認可，而「理想L7」訂單強勁和產能迅速增長。首季合共交付5.26萬輛電動車，按年升65.8%，按季升13.5%。理想預料，次季汽車交付量介乎7.6萬至8.1萬輛之間，按年升1.6倍至1.8倍，交付量升幅按季明顯擴大。
首季汽車毛利率跌2.6個百分點
首季汽車收入按年升96.9%，按季升6.1%至183.27億元。主要得益於汽車交付量增長和「理想L」系列車型貢獻的平均售價上升。首季汽車毛利率按年跌2.6個百分點至19.8%，按季跌0.2個百分點。
智能駕駛方面，理想預計次季在其百分百自行研發的「理想AD Max 3.0」上開放城市NOA功能的beta測試，並爭取在今年底之前推送至全國100個城市。充電站方面，目前在今年底前建設超過300個高速充電站，2025年擴至3000個。