理想上季扭虧賺9億 次季交付量看俏

受惠「理想L7」訂單及產能飈升

季內毛利按年升77%至38.3億元，按季升7.4%。受減價促銷潮影響，毛利率按年跌2.2個百分點至20.4%，但按季明顯改善，升0.2個百分點。理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，首季新能源汽車競爭加劇，「理想L9」和「理想L8」持續受客戶認可，而「理想L7」訂單強勁和產能迅速增長。首季合共交付5.26萬輛電動車，按年升65.8%，按季升13.5%。理想預料，次季汽車交付量介乎7.6萬至8.1萬輛之間，按年升1.6倍至1.8倍，交付量升幅按季明顯擴大。

首季汽車毛利率跌2.6個百分點

首季汽車收入按年升96.9%，按季升6.1%至183.27億元。主要得益於汽車交付量增長和「理想L」系列車型貢獻的平均售價上升。首季汽車毛利率按年跌2.6個百分點至19.8%，按季跌0.2個百分點。

智能駕駛方面，理想預計次季在其百分百自行研發的「理想AD Max 3.0」上開放城市NOA功能的beta測試，並爭取在今年底之前推送至全國100個城市。充電站方面，目前在今年底前建設超過300個高速充電站，2025年擴至3000個。