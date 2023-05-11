明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

永利上季收入倍增 虧損大幅收窄

【明報專訊】永利澳門（1128）受惠於後疫情放寬入境限制及社交距離措施，剌激收入按年倍增至6億美元，並且錄得經調整後物業EBITDAR（除息稅、折舊、攤銷及開業前開支）達1.56億美元，實現扭虧為盈，甚至錄得經營溢利4730.4萬美元。但是因為融資成本上升等因素，致股東應佔虧損仍達4978.3萬美元，不過相對去年同期已收窄73.6%（見表）。

首季EBITDAR 1.56億美元

該集團行政總裁潘國宏在分析員會上表示，首季度的EBITDAR 1.558億美元，首季度及之後以經營表現而言，永利皇宮偏向優於永利澳門，料中期業績時會維持有關狀態。永利澳門在季內的東邊博彩場地因為需要翻新，對該項目構成影響。同時集團已逐步建立傳統市場以外的聯繫，冀改善國際客源的表現。直營的貴賓廳或俗稱公司廳，相對今年首季度有進一步增長，並較2019年度同期生意倍增。他強調，集團掌握16億美元現金及流動性，足以支持未來發展所需。

永利澳門的母公司永利渡假村（美：Wynn）業績公告指，永利皇宮及永利澳門的EBITDAR分別達到1.111億美元及4470萬美元，同樣扭轉虧損情况。永利渡假村甚至恢復派季度現金股息0.25美元。永利澳門受惠於業績好轉，昨日收市股價逆市升2%。其他濠賭股的表現均見做好，普遍升1%至2%，當中升幅最大為金沙中國（1928），全日升幅達2.59%。

瑞銀表示，永利的管理層提示，若果澳門市場的年賭收達到265億美元，該集團的EBITDA將會重返接近2019年度的疫情前水平。該行認為，這已經比同業的共識水平為佳。CBRE的報告則認為，永利澳門的市場佔有率已重回2019年度的14%水平，增長動力更得以持續。從管理層所言，並非純復蘇，而是超越2019年疫情前的表現。

相關字詞﹕永利渡假村 潘國宏 永利皇宮 永利澳門

上 / 下一篇新聞