大酒店：業務復常速度還看航班 待歐美客重臨 研翻新凌霄閣

明報記者 陳偉燊

對照香港半島酒店平均可出租客房收入相對於2019年首季疫情前的5989元，約恢復至52%水平；平均房租則回復了大約92%，出租率仍相距31個百分點（見圖）。翻查本港機場旅客人數而言，今年3月約有278.2萬人次，相當於2019年同期的642萬元的43.3%，亦反映外國訪客市場有待恢復。

房租收入回復至疫情前52%

郭敬文稱，香港半島酒店何時全面恢復至疫情前表現，要視乎飛機航班恢復程度而定。現時內地旅客多已重臨，但是長途歐美旅客有待恢復，該等旅客多對訪港感興趣，因此他們期待第二季香港半島酒店會有更理想表現。

他說，有別歐美市場放寬疫情限制，在內陸機恢復支持下旅客需求增長，並推動房租快速上升，香港酒店房租上升的程度會有不同。

非執行主席米高嘉道理表示，雖然面對疫情，他們仍有充足財務資源，料旗下新建倫敦半島酒店今年下半年開始營運。郭敬文補充：「英國半島亦已出售大部分公寓，待項目完成入帳，將有助集團財務狀况」。

酒店股昨逆市上升

至於將來會否再物色新的半島酒店發展，他謂經歷疫情後，待情况穩定再作打算，未來若有新資本開支，會先留意並在山頂凌宵閣及淺水灣服務式住宅及商場進行翻新及改善，但不會重建。

昨日一眾酒店股逆市上升，大型酒店股方面，大酒店及香格里拉（0069）分別升1.97%及1.63%。細價中型酒店股的升幅更厲害，華大酒店（0201）及泛海酒店（0292）分別升5.26%及2.5%。

不過，若相比今年初落實通關時，只有華大及泛海酒店在過去兩個月仍然累積錄得12.15%及12.84%升幅，反而大酒店及香格里拉期間下跌3.13%及5.13%。