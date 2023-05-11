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經濟

大行：長實購英社房信託盈利貢獻有限

【明報專訊】長實（1113）宣布出資48.11億元全面收購英國社會房屋信託Civitas，股價昨日跌0.1%，收報46元。多家大行發表報告跟進長實是次收購，多數均表示此舉對長實的盈利不至構成重大影響。摩根大通的報告認為，有關收購或為長實將來在英國物色合作及重建機會，帶來契機。

摩根大通指出，以長實提出的收購價去折算，Civitas可為長實帶來7.1厘回報，涉值約3.42億元，料有助鞏固該集團位於已發展市場的收益，但對長實而言，不算重大收購。

摩通：為在英物色合作重建帶來契機

摩通指出，這項收購與該集團較早前收購英國酒吧業務相若，可供該集團物色合作及重建項目的空間。摩通又預料，若以估值的差異去衡量，長實未來12個月偏向收購地產多於基建項目，尤以中港地產項目為主。

瑞銀形容，長實是次收購約可為其每年帶來2980萬英鎊現金收益，只相當於長實2022年度整體盈利少於1.5%，對該集團整體的業績表現並不顯著。

富瑞：英業務佔集團資產值增至25%

富瑞認為，長實收購Civitas的出價與後者的資產淨值有27%折讓，Civitas的毛利率達80%，只相當於長實1%資產淨值，英國業務佔集團的資產值，因此增至25%。

相關字詞﹕傑富瑞 瑞銀 摩根大通 長江實業

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