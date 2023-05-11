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經濟

「中特估」續回吐累港股跌105點 恒指牛熊分界線爭持

【明報專訊】近來推升中港股市的「中國特色估值」概念股份繼續回吐，拖累大市失守二萬關同時，昨天更一度失守牛熊分界線，恒指收市跌105點，報19,762點，兩日累跌534點。科網股個別發展，汽車股受惠4月銷售數據報喜，普遍逆市上升，股神沽貨不斷的比亞廸（1211）股價創3個月高位。北水再度錄得淨流出，大市全日成交縮減至逾988億元。

北水再錄淨流出

市場觀望美國周三公布4月通脹數據，昨大市輕微低開後，早段一度轉升，其後反覆向下，最多跌170點，低見19,696點，稍微試穿牛熊分界線，但午後跌幅收窄，收報19,762點，跌105點，全日窄幅波動183點，成交金額較上日縮減近兩成。國指收報6683點，跌51點或0.77%；科指升12點或0.34%，收報3811點。

恒指成分股26隻上升、49隻下跌，中資金融股回吐，中壽（2628）連同四大內銀跌逾2%至3%，平保（2318）及財險（2328）跌逾1.7%。內房及物管股同有沽壓，龍湖（0960）收挫3.9%，中海外（0688）跌3.3%，為昨天最大跌幅藍籌首兩名。

科技股個別發展，騰訊（0700）及美團（3690）分別獲北水淨買6.06億元及3.21億元，前者升0.4%，後者跌近1%，阿里巴巴（9988）升近1%，快手（1024）及商湯（0020）升近1.8%。舜宇光學（2382）上月手機鏡頭及手機攝像模組出貨量按年錄增長，股價升3.3%，是表現最佳藍籌。

乘聯會公布，內地4月汽車銷量按年急升五成半，兼看好本月銷量將延續大幅增長，汽車股逆市做好，長汽（2333）及理想（2015）各升逾6%及3%，吉利（0175）升近2%，比亞迪獲批買財險公司，升2.4%。

分析：宜守19500點初部支持位

第一上海首席策略師葉尚志表示，港股昨跟隨A股進一步回調，宜守於19,500點的初部支持位，「中特估」之前升幅不少，乘機回吐，但他認為「中特估」有着低估值及高股息支持，短期不會彈完散，相反科技股雖稍見喘定，但未見資金大手入市，暫未見其轉勢迹象。對於昨天大市再試250天線，他提到其實過去兩個月已第四次於250天線穿梭，顯示市場仍在觀望大圍方向，可能要過了第二季，才看得比較清晰。

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