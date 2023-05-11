PCAOB：中概股審計報告存缺陷不可接受

涉畢馬威華振羅兵咸永道

PCAOB分別就兩家會計師事務所議各自進行的4個審計工作進行調查，結果發現，在畢馬威的4個審計業務中，全部出現了部分缺陷；羅兵咸永道的4個審計業務中，有3個出現了部分缺陷。被審計的企業包括大型國有企業和敏感行業公司。

被審計企業包括大型國企

雖然發現如此高的缺陷率，但Erica Y. Williams表示，在首次進行檢查的司法管轄區發現如此高的缺陷率，其實是預料之中的，情况與其他國家出現的也相近。發現問題後，現在將會開始指令相關的公司正視及修正錯誤。

Erica Y. Williams表示，根據相關法規，相關的公司有一年時間就問題進行修正，如果PCAOB仍未能滿意，將會公開相關會計師行，若發現違規行為，PCAOB的執法人員將毫不猶豫地建議實行制裁，包括施加重大罰款和禁止行為不檢的人進行未來的審計。

1年內修正 倘違規將建議制裁

Erica Y. Williams又稱，去年只是調查中國內地和香港公司工作的開始，其執法團隊會繼續進行調查，檢查人員已經開始進行2023年的現場審計工作，如果中國內地以任何方式阻礙PCAOB的訪問，PCAOB董事會將會果斷採取行動，並即時考慮發布新的決定。