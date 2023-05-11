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經濟
香港地產

天瀧母親節推120伙招標

【明報專訊】市場焦點新盤，華懋及港鐵（0066）合作、樓花期長約1年半的何文田站上蓋瑜一‧天海，預料最快今日開價之際，恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，昨晚突修改銷售安排，1號銷售安排內的單位於5月13日起終止發售（涉116伙、售出10伙），並上載全新2號銷售安排，於5月14日母親節起推出120伙招標。

新加入21伙3房4房單位

天瀧是次新加入了21個之前未推出的3房、4房單位招標，包括2伙屬首推的特色戶，為第3座33樓A室，實用1677方呎4房間隔連302方呎平台；以及第8座31樓A室，實用1890方呎4房間隔連405方呎平台。

此外，華潤置地（海外）和保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日連環沽出3伙4房雙套戶，單日吸金逾2.2億元。事實上，連同天瀧日前首錄10宗成交，啟德區內5個新盤，本月迄今累積沽約19伙，吸金總額近8億元。

澐璟單日沽3伙吸金逾2億

澐璟去年底推出至今累沽91伙、銷售總額逾45億元，而最新售出的3伙，包括第2座7樓A室，實用1909方呎，成交價7399.3萬元、實呎3.87萬元；另一組買家連環購入第2座8樓A室、8樓B室，實用分別1909方呎、1870方呎，成交價7437.5萬元、7248.12萬元，實呎3.89萬元、3.87萬元。可留意是，上述3伙的成交價，均不連車位。

至於最快今日開價的瑜一‧天海，華懋集團銷售總監封海倫（圖右）表示，瑜一‧天海首推涉不少於90伙，將涵蓋1房至3房戶型，料周六對外開放設於荃灣如心廣場的示範單位和收票，最快下周開售，目前接獲逾800個洽購查詢。該期提供447伙、涵蓋1房至4房間隔，實用面積311至1615方呎。

瑜一‧天海最快今日開價

至於鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，自今年2月初重啟銷售以來累沽約70伙；鼎珮合伙人馬宣義指出，睿峰今年以來銷售套現約8億元，料未來銷售可再創高峰。綜合市場資訊，本月首10日整體新盤成交錄約340宗。

[香港地產]

相關字詞﹕天瀧 睿峰 澐璟 瑜一‧天海

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