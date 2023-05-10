原凱施餅店持有荃灣舊樓3680萬易手

呎價1.94萬 買家回報逾4厘

據了解，上述物業非住宅樓契，若日後重建住宅，需要向城規會申請，以及要進行補地價。資料顯示，凱施餅店有關人士在2016年12月以5550萬元購入，即物業在逾6年間，帳面貶值約1870萬元或34%。

另外，捷和集團或有關人士透過公司持有的灣仔金鐘匯中心中層全層，面積4109方呎，透過「賣殼」（即公司轉讓形式）以6100萬元易手，呎價約1.48萬元；捷和等在2016年7月5600萬元購入物業，持貨快將7年，帳面獲利500萬元或約9%。

林子峰放售香港仔商業單位 285萬起

此外，由資深投資者林子峰持有、原作長線收租之用的香港仔裕輝商業中心一批單位，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，獲委託作項目獨家代理，涉14個單位，面積約285至575方呎，意向價約285萬至483萬元，平均呎價約8000至1萬元，當中逾85%屬連租約，月租由近9000至1.12萬元，租金回報約2.3至3厘。梁補充，項目14個單位若悉數售出，可望套現約5873萬元。

另利嘉閣（工商舖）地產聯席董事呂煥碧稱，獲委託放售深水埗順寧道253至263號地下7及8號，商舖總面積約11,550方呎，業主意向價約1.6億元，呎價約1.38萬元；物業現由佳寶超市租用，月租41萬元，租期至2025年底，買家預計可獲租金回報率約3厘。