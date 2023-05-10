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經濟

香港地產

University Hill 2B期周六首輪賣183伙

【明報專訊】樓市焦點繼續落在新盤市場，新地（0016）大埔白石角University Hill 第2A期早前開出紅盤後，樓花期長約13個月的第2B期乘勢追擊，昨上載銷售安排，落實本周六（13日）首輪推售183伙，當中160伙、即87%單位採價單形式發售、另23伙同日起招標。

近九成單位價單形式發售

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期是次首輪160伙以價單發售單位，涵蓋開放式至3房間隔，折實價332.55萬至1007.04萬元、折實呎價13,112元至19,117元，當中約70伙可享「科研專才/學術人才現金回贈」。是次入場單位為第2座1樓A6室，實用218方呎開放式戶，折實價332.55萬元，實呎15,255元。

University Hill 第2B期今輪銷售設大手安排，並將於明天（11日）下午1時截止認購。

至於另一市區焦點新盤，華懋與港鐵（0066）合作、樓花期長約1年半的何文田站瑜一第1A期瑜一．天海，日前上載樓書後，昨日首度開放示範單位予傳媒參觀。華懋銷售總監封海倫表示，瑜一．天海最快日內開價、下周正式開售，設於荃灣的示範單位會於周內對外開放。她續稱，是次計劃將實用900方呎以上的3房戶招標推售。

瑜一．天海3房戶擬招標發售

另恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，周一公布首批售出10伙的成交價、套現近4.2億元，成交價由3013萬至5823萬元，成交呎價約3.09萬至4.07萬元。恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，單位成交價合理，現時仍有標書在研究中，暫未打算加推。

天瀧售10伙 新香港人佔約三成

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀透露，天瀧首輪售出的10伙，用家、投資者各半，九龍區客佔約四成，另有約2至3伙由「新香港人」購入。

此外，萬科香港旗下已屆現樓的長沙灣The Campton，沽出最後一伙，為25樓L室，實用466方呎2房間隔，成交價999.4萬元，實呎21,446元，意味全盤467伙沽清；項目2020年5月起以樓花形式推售，萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，項目套現總額逾41億元。

相關字詞﹕天瀧 瑜一．天海 University Hill 第2B期

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