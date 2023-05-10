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經濟
2023年5月10日星期三
涂國彬 投資先機
投資策略
長實48億購英房託Civitas 溢價44% 指項目收入穩健回報可靠 助擴環球房產組合
系內英業務近年賣多買少 淨套346億
長和歐港澳電訊旗艦 收益升1% 活躍客增2%
集友P加0.25厘 加幅冠港銀
高盛：家族辦公室料未來一年偏好風險投資
余偉文料港GDP增長 達3.5至5.5%區間高端
上交所辦宣介會「發現央企價值」 大摩：有望推升A股 恒指回挫400點
科指ETF資產管理 增幅贏恒指國指
內地4月進口挫8% 遜預期
內地4月汽車銷售按月升2.5%
指鬥魚色情低俗 湖北網信辦進駐整改
舜宇手機鏡頭出貨量跌25%
3高端品牌SUPREME下季駐新界
儲局憂銀行收緊信貸損經濟 融資成本恐升 強調商業房產風險高
英房貸商Skipton推十成按揭 15年首見
沙特阿美少賺19% 設額外派息機制
張兆聰：中特估未轉勢 中建材逆巿升
涂國彬：金價衝高 勿勉強沽空
技術取勝：神華再破頂上望30關
劉思明：撈底宜吼強勢「中特估」
周顯：政府又「𡁻完鬆」
湯文亮：銀主盤才有靚貨
帝峯．皇殿特色戶693萬沽 勁蝕35% 新港人業主持貨5年 連辣稅料損手300萬
霸菱亞洲創辦人傳36億購深水灣道洋房
University Hill 2B期周六首輪賣183伙
洪水橋/厦村擬建2.68萬伙公私營單位
原凱施餅店持有荃灣舊樓3680萬易手
仲量聯行：樓價短期乏力上升
LP10坐落康城最臨海 巨宅3906呎
會所設無邊際泳池 水天一色
大戶買家擁車位優先認購權
施羅德：亞洲市場料追落後 受惠中國復蘇 看好區內消費軟件業
涂國彬：金價衝高 勿勉強沽空
【明報專訊】金價往上突破阻力，繼續向上的動力明顯大於往下，故此，不宜勉強偏執做空看淡，因大勢是向上。
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長實48億購英房託Civitas 溢價44% 指項目收入穩健回報可靠 助擴環球房產組合
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