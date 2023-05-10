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經濟

集友P加0.25厘 加幅冠港銀

【明報專訊】美聯儲加息前後港元拆息持續向上，1個月拆息升越3.77厘，港美息差收窄，港匯進一步偏離7.85弱方。隨着資金成本上升，本港主要銀行上周加息0.125厘，惟集友銀行宣布今日（周三）起調升最優惠利率（P）0.25厘，為今輪加息周期首次有中小型銀行不同步加息，更令市場上不同銀行的P增至4個。市場人士認為，隨拆息繼續向上，套息交易已有明顯減少，目前息差屬正常水平。

1個月拆息升越3.77厘 連升14日

昨日與樓按相關的1個月拆息連升14日至3.77262厘，見4個月高位。隔夜拆息跌3.54點子至3.5206厘；3個月拆息升3.6點子至4.09339厘；6個月拆息升1.8點子至4.20464厘；12個月拆息升0.63點子至4.50982厘。截至昨晚9時，港匯兌1美元報7.842元，升63點子，曾高見7.8413元。

集友銀行今起加P 0.25厘，升至5.875厘，介乎匯豐加息後的5.75厘及渣打的6厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，由於大中小型銀行的存款基礎有很大分別，目前拆息已明顯高於主流按息，反映中小型銀行之資金成本現上升壓力。

回顧以往，巿場亦曾出現銀行加P幅度不一的情况，她指現時市場上共有4個P，用家須留意銀行的P以計出實質按息，而集友銀行佔現樓按揭市佔率較小，料個別銀行上調P之幅度不同未會對樓市構成影響。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，隨着港美息差持續收窄，結餘跌穿金融海嘯後的水平，套息交易目前的風險大，隨時可能「賺息輸價」，上周金管局入市規模僅約47億元，反映套息規模已經減少。金管局入市、銀行體系走資壓力減少。林俊泓預計，本港拆息至6月或因季結、傳聞阿里巴巴（9988）將分拆上市等IPO消息向上，至第三季美息回落，屆時港元息口將維持穩定，或令港美息差持續收窄。港匯或會因拆息向上短暫轉強，惟除非銀行結餘進一步下跌，料港匯不會明顯偏離7.85弱方水平。

相關字詞﹕加息不相等 套息交易 集友銀行 拆息

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