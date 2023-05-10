長實48億購英房託Civitas 溢價44% 指項目收入穩健回報可靠 助擴環球房產組合

明報記者 陳偉燊

長實昨日收市報46.05元，跌0.97%；Civitas昨晚香港時間10時後，股價高見80.1便士，大升44.5%，較長實提出的每股收購價略有高水。待該收購要約成為無條件，並獲要約所定必要的接納，Civitas將撤銷上市。有關收購，要獲不少於75% Civitas股東表決權通過，及英國競爭和市場管理局不採取措施禁止完成該收購要約，才會成事。不過在符合英國收購守則規定前提下，競投公司保留權利，可全部或豁免部分條件，除75%股東支持一項不能獲豁免。

包括家居護理屋 減醫療體系壓力

Civitas是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋（Specialist Supported Housing）及家居護理房屋（Residential Care Houses），專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所，為他們提供最佳生活質素。其在英國經營697項物業，投資物業價值8.35億英鎊，年股息率約7.12厘，物業組合位於英格蘭及威爾斯。

長實特別項目總監趙汝成表示，Civitas具備穩健收入及可靠回報的特質，既符合長實的投資準則，亦可擴充環球房地產資產組合。

公布前英商貿大臣晤李澤鉅

其實於長實出擊前，英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）日前訪港，並與長實主席李澤鉅及聯席董事總經理霍建寧見面，討論集團在英國的投資計劃。

永裕證券董事總經理謝明光指出，Civitas主要經營供有學習障礙的社屋，因為通常英國政府承擔費用，因此不會貿然加租，但因是以房託形式經營，提供租金回報，在英國高通脹下，項目價值高企，長實藉此涉足英國房託初試諦聲，是適當時機。

花旗發表報告稱，Civitas持有的項目租金與英國通脹100%掛鈎，租約屬長年期，為時21.9年，淨營運收入回報率6.6%，認為今次收購對長實具收益上的增值作用，但對整體損益影響不大。