羅守輝放售尖東明輝中心舖 估值最高19億 低疫前29%

面積9萬呎 94年4.3億買入

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指，物業為明輝中心1座地庫至3樓之基座商場，佔地共7層，面積共約90,222方呎，以交吉形式出售，截標日期將於稍後公布。業主於疫情前的意向價約27億元，現時市場估值16.8億至19.2億元，價格吸引。

他又指，該物業基座商場佔全幢明輝中心的不分割份數超過50%，每層面積約10,316至14,477方呎，地庫至3樓之業主可改動間隔及用途。此外，業主2017至2020年斥逾2.3億元進行翻新，設子彈觀光升降機、高清玻璃幕牆等。資料顯示，業主早於1994年以4.3億元買入上述物業。

同由羅守輝或相關人士持有筲箕灣南安街1至7號地舖連1樓，亦於市場放售。利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級區域董事蔡偉樑表示，物業面積約6700方呎，過往租金最高紀錄為每月23萬元，與現時市值租金相若，業主交吉叫價6200萬元，買家料享4.5厘回報。此外，鄧成波家族持有的旺角皆旺商業中心車場部分，設3個上落貨車位，上月以1000萬元售出，2001年250萬元購入，帳面獲利750萬元或3倍。

通州街舊樓批強拍 底價2.91億

另外，深水埗通州街306至312號舊樓，獲土地審裁處批強拍，底價2.91億元，較2020年9月申請時估值約1.6054億元高逾八成，項目佔地約4770方呎，若以地積比9倍發展成商住物業，可建樓面約4.3萬方呎，每方呎樓面地價約6767元。