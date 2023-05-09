明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

羅守輝放售尖東明輝中心舖 估值最高19億 低疫前29%

【明報專訊】投資者羅守輝或相關人士近年先後出售多項物業，其中尖東明輝中心零售基座，現於市場上標售，市場估值約16.8億至19.2億元，大幅低於疫情前最高叫價的27億元，跌幅約29%至38%不等。

面積9萬呎 94年4.3億買入

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指，物業為明輝中心1座地庫至3樓之基座商場，佔地共7層，面積共約90,222方呎，以交吉形式出售，截標日期將於稍後公布。業主於疫情前的意向價約27億元，現時市場估值16.8億至19.2億元，價格吸引。

他又指，該物業基座商場佔全幢明輝中心的不分割份數超過50%，每層面積約10,316至14,477方呎，地庫至3樓之業主可改動間隔及用途。此外，業主2017至2020年斥逾2.3億元進行翻新，設子彈觀光升降機、高清玻璃幕牆等。資料顯示，業主早於1994年以4.3億元買入上述物業。

同由羅守輝或相關人士持有筲箕灣南安街1至7號地舖連1樓，亦於市場放售。利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級區域董事蔡偉樑表示，物業面積約6700方呎，過往租金最高紀錄為每月23萬元，與現時市值租金相若，業主交吉叫價6200萬元，買家料享4.5厘回報。此外，鄧成波家族持有的旺角皆旺商業中心車場部分，設3個上落貨車位，上月以1000萬元售出，2001年250萬元購入，帳面獲利750萬元或3倍。

通州街舊樓批強拍 底價2.91億

另外，深水埗通州街306至312號舊樓，獲土地審裁處批強拍，底價2.91億元，較2020年9月申請時估值約1.6054億元高逾八成，項目佔地約4770方呎，若以地積比9倍發展成商住物業，可建樓面約4.3萬方呎，每方呎樓面地價約6767元。

相關字詞﹕通州街 皆旺商業中心 鄧成波家族 強拍 商場放售 明輝中心 羅守輝

上 / 下一篇新聞

外匯基金首季賺近千億 逾兩年最佳 債券獲利439億最多 余偉文：金融市場尚未明朗
外匯基金首季賺近千億 逾兩年最佳 債券獲利439億最多 余偉文：金融市場尚未明朗
阮國恒：存保覆蓋比例或調高 擬今年諮詢
阮國恒：存保覆蓋比例或調高 擬今年諮詢
21%獲批貸中小企指銀行收緊貸款
21%獲批貸中小企指銀行收緊貸款
恒科指ETF納南向通 北水可買
恒科指ETF納南向通 北水可買
股神再沽貨 持比亞迪股權跌穿10%
股神再沽貨 持比亞迪股權跌穿10%
貿發局：六成駐港日企擬借港拓RCEP市場
貿發局：六成駐港日企擬借港拓RCEP市場
正榮預告無法還債 股價曾跌4%
正榮預告無法還債 股價曾跌4%
內銀內險翻生 升幅成交超ATM 「中特估」系全線落鑊 恒指兩周高
內銀內險翻生 升幅成交超ATM 「中特估」系全線落鑊 恒指兩周高
大摩調查：九成內地企業增廣告預算
大摩調查：九成內地企業增廣告預算
回應上交所詢問 長汽調整員工持股計劃
回應上交所詢問 長汽調整員工持股計劃
綠竹生物掛牌瀉33% 怡俊暗盤蝕740元
綠竹生物掛牌瀉33% 怡俊暗盤蝕740元
阿里傳分拆菜鳥 明年港上市
阿里傳分拆菜鳥 明年港上市
股神沽台積電 暗示顧及台海形勢 指投資日本較台灣舒服
股神沽台積電 暗示顧及台海形勢 指投資日本較台灣舒服
對冲基金睇淡美債 持期貨空倉創新高
對冲基金睇淡美債 持期貨空倉創新高
激進投資者擬逼化妝巨頭Estee Lauder重組
激進投資者擬逼化妝巨頭Estee Lauder重組
張兆聰：中資電訊整固後發力 中興可吼
張兆聰：中資電訊整固後發力 中興可吼
瑞銀財富管理投資總監辦公室：中國復蘇動能持續 利人幣
瑞銀財富管理投資總監辦公室：中國復蘇動能持續 利人幣
辛建國：為何需規管生成式人工智能發展？
辛建國：為何需規管生成式人工智能發展？
何民傑：區議會改革 減鄰避效應
何民傑：區議會改革 減鄰避效應
薛偉傑：寧德時代發表「凝聚態」電池 電動客機在望？
薛偉傑：寧德時代發表「凝聚態」電池 電動客機在望？
技術取勝：農行超買3.5元有阻力
技術取勝：農行超買3.5元有阻力
劉思明：四大內銀發威 勿被冲昏頭腦
劉思明：四大內銀發威 勿被冲昏頭腦
周顯：幣圈龐大商機 政府沒珍惜
周顯：幣圈龐大商機 政府沒珍惜
湯文亮：銀主盤未激增 何來銀行出貨？
湯文亮：銀主盤未激增 何來銀行出貨？
瑜一．天海上樓書 最快本周開價 提供447伙 3房戶佔高達38%力吸換樓客
瑜一．天海上樓書 最快本周開價 提供447伙 3房戶佔高達38%力吸換樓客
天瀧首沽10伙吸金4.2億 最高呎價破4萬
天瀧首沽10伙吸金4.2億 最高呎價破4萬
羅便臣道大宅2750萬沽 57年升274倍
羅便臣道大宅2750萬沽 57年升274倍
維港匯首錄預租 內地專才1.65萬租1房
維港匯首錄預租 內地專才1.65萬租1房