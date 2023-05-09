天瀧首沽10伙吸金4.2億 最高呎價破4萬

1428呎4房戶成交價5823萬

天瀧上周五起首推116伙、實用介乎1002至1428方呎3房、4房單位招標。據成交紀錄冊顯示，天瀧首度沽出10伙，套現約4.2億元，全部成交價皆不連車位，其中第1座19樓A室、實用1428方呎4房戶，成交價5823萬元、實呎40,777元，買家採建築期付款，為是次成交價、呎價最高單位。至於成交價、呎價最低廉單位，為第2座7樓B室、實用1002方呎3房戶，成交價3103萬元、實呎30,968元，買家同採建築期付款。

其他新盤不乏招標成交，而且多屬特色戶；新地（0016）大埔白石角University Hill第2A期昨連沽5伙，吸金逾4678萬元，有關單位位處漾景閣第3座、第5A座，實用296至628方呎，屬1房至3房，全部連平台或連天台，其中以漾景閣5A座15樓B5室成交價最高，實用628方呎3房1套間隔連天台，成交價1505.374萬元，實呎23,971元。

University Hill第2A期連沽5伙特色戶

新地同系已屆現樓的屯門御海灣2期，透過招標沽出第1座3樓K室，實用456方呎連平台，成交價997.65萬元，實呎21,878元；據成交紀錄冊顯示，買家成交期360日，如75日內完成上會可獲2%回贈等優惠。

新地旗下另一同樣已屆現樓的將軍澳晉海II，昨開展新一輪銷售沽出7伙，吸金逾6424萬元；單位成交價829.19萬元（第3A座43樓實用490方呎C室，2房戶，實呎16,922元），至最貴1103.05萬元（第5B座57樓實用628方呎B室，3房戶，實呎17,564元）。其士（0025）已屆現樓的大角嘴傲寓，亦新沽出9樓E室，實用340方呎1房戶，成交價622.4萬元，實呎18,306元；項目本月暫售3伙，套現逾1933萬元。