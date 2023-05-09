瑜一．天海上樓書 最快本周開價 提供447伙 3房戶佔高達38%力吸換樓客

明報記者 容婌維、管龍欣

今期主打大單位，市場預期，換樓客將成今期主要客源。華懋銷售總監封海倫表示，瑜一．天海由兩座住宅大樓組成，提供447伙，實用面積由311至1615方呎，戶型由1房起至4房，當中3房戶比例較前兩期高，佔172伙或約38%。她續指，今期定價將參考早前推售的兩期，並按景觀及座向有所調整，有機會周內公布首批定價，最快下周開售。

第1B期特色戶最高實呎近4.2萬

翻查資料，項目前兩期平均成交呎價約為2.9萬元，個別特色戶呎價高見4萬元。瑜一第1B期今年3月以5180萬元售出一個實用1234方呎的連天台特色戶，呎價41,977元，暫為瑜一已推出單位發售以來成交價及呎價最高單位。

據樓書顯示，瑜一．天海預計關鍵日期為2024年11月底，與1B期相同，樓花期約1年半；而早前已推售的第1C期預計關鍵日期則為2025年5月。

在瑜一．天海落實推售後，鄰區的恒地（0012）紅磡新盤必嘉坊．迎匯亦有新部署。項目昨加推價單6號共28伙，折實均呎21,313元，除較上月推出的5號價單折實均呎20,368元高約4.6%外，亦貼近去年11月推出首張價單折實均呎21,238元的水平。換言之，項目定價已回到今年3月減價約一成前的水平。上述28伙已落實於本周五推售，開放式戶折實429.03萬元入場。

朗譽重新起步 周五推售172伙

另外，保利置業（0119）及尚嘉合作、樓花期尚餘約22個月的油塘朗譽，亦重啟銷售步伐。發展商昨突擊加推價單2號共64伙，並落實本周五推售172伙。是次朗譽最新上載的價單2號，64伙折實均呎約18,986元，較首批17,938元高約6%，惟今批單位集中於高層，撇除樓層及景觀因素，料為原價加推。

朗譽加推單位實用246至474方呎，涵蓋開放式至2房戶。價單定價由551.59萬至1066.38萬元，價單呎價由20,694至23,684元，發展商維持最高折扣15%，折實價468.85萬至906.42萬元，折實實呎17,590至20,131元。項目去年底推售至今，暫累沽約20伙，套現逾1.2億元。