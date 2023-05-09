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2023年5月9日星期二
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劉思明：四大內銀發威 勿被冲昏頭腦
【明報專訊】港股連升3日，格局與內地A股相似，金融、中字頭股成升市火車頭。不過，四大國有銀行股近日升勢罕見，即使有機會再漲，但要小心被熾熱氣氛冲昏頭腦。
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