激進投資者擬逼化妝巨頭Estee Lauder重組

或尋求撤換CEO

知情人士稱，佩爾茨似乎正考慮發起股東撤換Freda，而一些董事和機構投資者亦認為Freda已無作為。不過消息人士未確認佩爾茨是否已購入Estee Lauder的股份。Estee Lauder上周三下調業績指引，為半年內第3次，導致當天股價暴跌近兩成。消息人士稱，全球最大奢侈品集團LVMH（法：MC）曾在新冠疫情前，向Estee Lauder的控股家族表示，如有意出售公司，LVMH將有興趣收購，並以此作為對抗競爭對手歐萊雅（L'Oreal）的手段。佩爾茨未就有關Estee Lauder消息回應。佩爾茨此前曾向迪士尼（美：DIS）逼宮，以爭取成為迪士尼董事。直至今年2月，迪士尼宣布大幅削開支並裁員7000人後，佩爾茨才撤回加入董事會提議。

（綜合報道）

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