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經濟
新股

綠竹生物掛牌瀉33% 怡俊暗盤蝕740元

【明報專訊】新股市場續吹淡風，綠竹生物（2480）昨日首日掛牌，股價較招股價大跌近33%，並以全日低位22元收市，為今年4月份至今上市新股上市首日表現最差。

至於今天上市的新股消防工程分包商怡俊集團（2442），上市前昨晚的暗盤價亦較招股價跌近三成，中簽的認購者每手2000股，未計手續費，平均要蝕740元。

疫苗和治療式生物製劑公司綠竹生物，昨日以22元低收，較每股32.8元定價大跌32.9%，成交額達7690萬元。中簽者每手200股未計手續費，帳面蝕約2160元。不過，新股上市首日做價「潛水」跌破招股價或陸續有來，原因是緊接於今早上市的怡俊集團，根據輝立、耀才（1428）及致富三間證券商昨晚所報暗盤價，分別只有0.9元、0.91元及0.89元，全部均較招股價1.28元，低29.7%、28.9%及30.5%不等，每手2000股，未計手續費，也要約蝕760元、740元及780元。

4月至今5新股累計皆「潛水」

綜合統計，就算4月份起上市新股如陸金所（6623）及梅斯健康（2415），上市首天均有微升，但若計4月至今，5隻新股的累計股價表現，無一能夠擺脫「潛水」（低過招股價）局面。當中剛於上周四（4日）上市，今年以來集資規模最大的新股珍酒李渡（6979），上市8天以來累瀉逾25%。

[新股]

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