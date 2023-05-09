內銀內險翻生 升幅成交超ATM 「中特估」系全線落鑊 恒指兩周高

明報記者 陳偉燊

在昨日升市中，受股民熱捧的科網股全告讓位，轉而向「中國特色估值體系題材股」埋手，當中銀行股及保險股無論做價及成交均全告「翻生」。建行、中行、工行及平保的成交全部打入十大，分別達56.51億元、33.55億元、29.76億元及23.05億元。反之騰訊、阿里巴巴及美團昨日的成交額只有36.53億元、32.78億元及18.05億元。

信行中行A股漲停

截至昨晚11時，恒指夜期報20,205點，低水92點。

股價方面，中資銀行股明顯跑贏，中信銀行A股（滬：601998）及中行A股（滬：601988）均升逾一成而曾停板，連帶在港上市H股亦跟升6%及4.6%。保險股中，人保（1339）罕見大升3.3%。同樣列入中國特色估值體系題材股的中海油股價亦升5.8%，成為「北水」淨流入最多股份，涉資9.78億元。中行在A股受捧外，「北水」更同步大手追入中行H股，達8.54億元。中行及民行（1988）在港發公告指不存在對股票交易價格產生影響的媒體報道或市場傳聞，及影響股票交易異常波動重大事項。

未納MSCI 商湯跌6%

此外，國際指數公司MSCI（明晟）公布，商湯（0020）不符合納入MSCI中國全股票指數及MSCI中國指數的資格。明晟表示，根據美國海外資產控制辦公室（OFAC）於2021年12月16日發布的行政命令，商湯被列入「非SDN中國軍工複合體企業」名單，因此不符合資格。商湯股價昨曾跌最多7.34%，收報2.43元，跌6.18%。

雖然科網股ATM（即阿里巴巴、騰訊及美團）成交表現相對內銀及中資保險股失色，但是在個別發展同時，摩根士丹利發表報告指，包括美團及騰訊等在內的科網股，會受惠於內地整體的服務消費及廣告預算投放增加。