貿發局：六成駐港日企擬借港拓RCEP市場

受惠CEPA 有利面向內地市場

調查亦顯示，有逾一半從事貿易的受訪企業表示已經享有RCEP的優惠待遇，包括原產地規則、關稅減免、簡化海關程序和電子商貿等；近8成更預期香港正式加入後，相關優惠將會增加。香港貿發局研究總監范婉兒表示，香港正式加入RCEP後，有助進一步融合區域產業鏈，以及加強與各成員國的經貿往來和投資合作，尤其尚未與香港簽署自貿協定的日本和韓國。

此外，RCEP為中日兩國之間的首份自由貿易協定。范婉兒稱，在RCEP框架下，各成員國承諾65%服務貿易可對外開放，加上香港及內地有簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），有利駐港日資企業面向內地市場。

RCEP主要透過削減關稅及非關稅壁壘，建立涵蓋成員國市場的自由貿易協定；協議於去年1月生效，15個成員國包括中國內地、日本、韓國、澳洲、新西蘭，以及東盟10國，合計佔全球生產總值（GDP）和人口約三成；去年香港的貨物貿易總值當中，71%來自與RCEP經濟體的交易往來。