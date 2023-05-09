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經濟

恒科指ETF納南向通 北水可買

【明報專訊】內地與本港ETF通自去年7月出台以來第二次增員，恒生科技指數ETF（3032）昨日起納入ETF南向通名單，是繼盈富基金（2800）及恒生國企ETF（2828）後，第3隻由恒生投資管理的ETF獲納入ETF通。

北水持南方恒生科技ETF近29%

連同新加入的恒生科技指數ETF，全部6隻ETF南向通均為追蹤恒生指數系列的港股ETF，分別追蹤恒指、國指及科技指數。按受歡迎程度計，其中以南方恒生科技（2828）最受北水歡迎，截至上周五持倉佔已發行基金單位約28.5%，市值逾69億元（見表），較盈富及恒生國企ETF的持倉合計逾31億元，還要多出逾一倍；惟另一隻追蹤恒生科指的ETF安碩恒生科技（3067），北水持倉只佔已發行單位約0.3%，市值約0.38億元。

恒生投資指出，流入南向ETF的資金近日有所增加，4月錄ETF通推出10個月以來最大單月資金流入。另在過去3個月，南向ETF的平均每日成交額均逾17億港元。恒生投資期待未來有更多在香港上市的ETF被納入合資格名單，從而進一步增強兩地市場的連繫和流動性，豐富內地投資者的產品選擇，有助推動香港及內地ETF市場的長遠發展。

恒生：匯豐處理盈富交易不涉佣金

另盈富基金早前年報以關連交易披露，自去年9月恒生投資接任經理人後，匯豐銀行處理的交易額達146.4億元，恒生投資指出，匯豐是作為參與交易商執行相關交易額，該等交易不牽涉佣金支付。

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