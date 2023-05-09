阮國恒：存保覆蓋比例或調高 擬今年諮詢

阮國恒指出，現有的50萬元上限，已可將90%存戶完全納入保障，符合現有國際參數指標，不過當局檢視時也希望稍微推高比例至如92%至93%水平，存保會檢討時也有參照標準。

4月存款微升 未見資金撤港

去年本港銀行特定分類貸款比率，因內地房地產債務問題升至1.38%，阮國恒表示雖然情况有好轉但仍未完全解決，首季初步顯示比率仍上升，不過增速經已放緩，銀行體系也作充足撥備，因此並非重大監管關注。

貸存數據方面，今年首季本港銀行信貸按季增0.9%，扭轉去年下跌3%，本地使用貸款增1.5%，境外貸款仍跌0.4%，阮國恒指外圍經濟不明朗削弱境外企業的投資意欲，而區內部分地區利率較本港低，客戶亦選擇在當地貸款。今年首季本港銀行總存款額上升0.5%，總裁余偉文指初步數據顯示4月總存款也輕微上升，不見資金流出本港市場。

此外，金管局表示，本月會與銀行、支付和科技企業，啟動數碼港元的第二軌道先導計劃，余偉文表示，已揀選10餘間入選銀行和科企，研究在不同數碼港元應用案例，並在沙盒進行試驗，詳情會在稍後公布。