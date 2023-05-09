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經濟

外匯基金首季賺近千億 逾兩年最佳 債券獲利439億最多 余偉文：金融市場尚未明朗

【明報專訊】今年首季市場對美國停止加息，甚至掉頭減息預期上升，令美債債息和美元下跌，加上期內美國科技股表現良好，推動外匯基金今年首季錄得投資收益979億元，為2020年第四季以來最佳季度表現，收復去年2054億元投資虧損接近一半。不過，金管局總裁余偉文對今年餘下三季表現未寄厚望，現時美息保持高企與市場期望存在落差、歐美銀行問題或外溢到金融市場，以及外圍經濟衰退的不明朗因素仍在，認為今年能否收復去年失地仍言之尚早。

明報記者 歐陽偉昉

外匯基金資產主要是極具流動性的短期美元資產，因此美債價變動相當影響外匯基金投資表現。今年3月美國地區性銀行出現流動性危機，市場預期在銀行信貸收緊、維持金融穩定加上經濟衰退風險上升之下，聯儲局將停止加息並在年底前開始減息，美債價升息降，帶動外匯基金首季錄439億元債券收益，美元下跌也令外匯基金的非美貨幣資產錄252億元估值上升。此外，今年首季香港和外地股票，分別錄33億和255億元投資收益，當局尚未公布去季長期增長組合估值變幅。

收復去年2054億虧損近半

雖然首季外匯基金表現理想，不過余偉文指出，今年餘下季度金融市場環境未完全明朗，雖然美國聯儲局指現時已接近或已到達利率終點，不過美國工資或服務性通脹沒有太快回落，聯儲局或要保持高息一段時間，與市場預期今年內減息的預期存在差異，或令資產價格出現波動。

余偉文又指出，歐美銀行問題尚未完結，若有更多美國地區性銀行出現問題，影響至其他金融市場，在今季和下季或會出現新一輪外溢效應。另外環球經濟疲弱，未知會否帶來長期或短期衰退，將影響市場情緒。而高息下環球經濟疲弱，未知會否帶來更長期的衰退，或未來兩至三季影響市場情緒，因此認為目前難以預期外匯基金在今年餘下時間的表現。

須留意美銀行會否引爆金融危機

去年聯儲局大幅加息4.25厘，債息急升拖累債價下跌。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，目前美息再加幅度有限，加上債券到期後在高息下再投資可獲較佳收益，預期今年債券有平穩回報，非美資產的外匯估值亦因美息見頂、美國經濟衰退令美元下跌而受惠，認為外匯基金較大機會在今年錄得正回報。不過他指出，一旦美國銀行業問題引發金融危機，不但拖累股票價格下跌，亦市場擔心美國因債務上限不能提升而限制注入資金拯救銀行的能力，屆時銀行出現債務違約而拋售美債，外匯基金也會如去年般再現股債雙殺。

相關字詞﹕麥萃才 外匯基金 地區性銀行 余偉文 減息 聯儲局 加息 金管局

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