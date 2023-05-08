明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
退休綢繆

財富管理

康健護理股抗跌力強 長線看好

【明報專訊】對於儲備退休資金而言，投資組合必須具備防守性，尤其是面對近年波動市。宏利投資管理環球康健護理策略首席投資組合經理Steven Slaughter指出，去年通脹、加息及地緣政治等因素拖累環球市場跌逾17%，同期環球康健護理股僅跌約5%，再次展現其防守性，並認為此板塊波動性低，且具長線趨勢支持盈利增長。

明報記者 劉敬華

康健護理股向來可於跌市中展現抗跌能力，以金融海嘯為例，2007年10月至2009年2月期間，MSCI世界指數累跌52.2%，同期MSCI世界醫療保健指數僅跌33.7%，又如疫情爆發的2020年2月至2020年3月期間，前者跌33.7%，後者僅跌26.4%。Steven Slaughter表示，康健護理股具防守性，是基於市場對醫療產品及服務的需求，並不會受經濟周期影響，如一患者需要做手術治療腳傷，不會因經濟衰退而放棄治療，以致於經濟低迷下盈利仍可保持，令此類股份不僅於跌市中具抗跌力，波動性亦較大市為低。

最近再有美國地區銀行爆煲，聯儲局重申無意減息，市場憂慮歐美地區下半年或會陷入經濟衰退，企業盈利或受影響。Slaughter指出，雖然大部分康健護理不會受到經濟增長放緩影響，但隨着環球步入後疫情時代，過去數年專注於疫苗或檢測的康健護理公司今年盈利將減少，但當中有部分企業將在疫情期間透過疫苗或檢測賺取超額現金流，作為研發新藥或新醫療設備資金，這些康健護理短期內盈利或受壓，但相信長線盈利仍可保持增長。

儘管日前世衛解除新冠最高警戒，Slaughter稱，行業仍有不少與新冠病毒相關發展空間，有數據顯示新冠患者在康復後，患上長新冠機率增加，更有研究指出曾經感染新冠病毒人士患上心血管疾病、糖尿病和中樞神經系統疾病的風險較高，因此看好有朝此方向研發的藥業股及生物科技股，然而這僅是冰山一角，目前仍有不少疾病尋求更有效及先進的治療方法，如癌症及代謝綜合症等，這類醫療需求缺口仍然龐大，為康健護理股長線增長動力，同時行業發展也不只限於嚴重疾病，一些健康問題也可成為行業的亮點，如減肥藥便是其中之一。除醫療需求缺口外，Slaughter指，行業還可受惠於人口老化及醫療創新等長期趨勢，隨着歐美及中國等地人口持續老化，將持續帶動藥品、醫療設備及醫療服務的需求上升，而醫療創新帶來新藥品、治療方法或診斷方法，均將有望帶動行業盈利增長。

宏利：行業仍有新冠相關發展空間

不過，行業並非全無風險，由於行業具較佳的議價能力，尤其是持有專利藥品或醫療設備企業，即使面對加息及通脹，也可將成本轉嫁予病人，醫療通脹直接影響民生，為康健護理股帶來監管的風險。宏利投資管理環球康健護理策略投資組合經理C.J. Sylvester坦言，來自政府的監管向來是康健護理股潛在的風險，其中包括規管藥價，但認為正因為有此潛在風險，更應着眼於康健護理行業中可持續創新的企業，隨着醫學創新，新藥品及新醫療設備的面世，價格相對會較舊藥品及設備為高，亦可為企業帶來新的盈利增長。

要投資康健護理行業，除買入個股，亦可透過基金。強積金計劃亦有康健護理基金，惟目前只有宏利MPF康健護理基金一個選擇，若希望有更多選擇，便要考慮零售基金市場。此類基金一般主要投資於美國、歐洲及日本等，康健護理行業發展較為成熟的市場。

即使在區域配置上相若，投資者在選擇此類基金時，還需注意此類基金主要可分為兩大類投資傾向，一類主要投資於健康護理產品及大藥行，如國際健康護理品牌強生（Johnson & Johnson）、國際大藥廠輝瑞及羅氏集團（Roche）等，因而能提供較穩定的回報。另一類則偏重投資於生物科技公司，理論上投資於生物科技公司的回報會較健康護理產品及大藥廠為高，但鑑於此類基金的增長股元素較高，同時風險相對亦較高，投資者應考慮自己所能承受的風險而作出選擇。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]

相關字詞﹕退休綢繆 康健護理基金

上 / 下一篇新聞

內房財困賣產 去年至今涉逾370億 恒大祥祺世茂為主 部分已被接管
內房財困賣產 去年至今涉逾370億 恒大祥祺世茂為主 部分已被接管
蔡志明38億接佳兆業屯門地變身發展商
蔡志明38億接佳兆業屯門地變身發展商
University Hill 2B加推115伙 首推開放式333萬入場
University Hill 2B加推115伙 首推開放式333萬入場
加息後首周末 十大屋苑兩成交10個月低
加息後首周末 十大屋苑兩成交10個月低
坪輋申建1.4萬伙住宅 九成意見贊成
坪輋申建1.4萬伙住宅 九成意見贊成
港展覽業規模 回到疫前逾半水平 貿發局：明年有望全面復蘇
港展覽業規模 回到疫前逾半水平 貿發局：明年有望全面復蘇
貿易展變身消費展 疫下助廠商「散貨」
貿易展變身消費展 疫下助廠商「散貨」
盈富換經理人 管理費減同系佣金增
盈富換經理人 管理費減同系佣金增
盈富國企ETF交投活躍度稱霸
盈富國企ETF交投活躍度稱霸
阿聯酋航空：在港貨運力回到疫前
阿聯酋航空：在港貨運力回到疫前
中金股東預告3個月內沽貨
中金股東預告3個月內沽貨
中金張文朗：政治局會議促增長 料振內需續降準
中金張文朗：政治局會議促增長 料振內需續降準
內地今年「五一」長假 旅遊收入超疫前
內地今年「五一」長假 旅遊收入超疫前
ASMPT前首席機械設計師仇詩豪：加密貨幣潛力比晶片更大
ASMPT前首席機械設計師仇詩豪：加密貨幣潛力比晶片更大
台資德翔海運盈利跌 財政穩健 主攻集裝箱航運 靈活經營成賣點
台資德翔海運盈利跌 財政穩健 主攻集裝箱航運 靈活經營成賣點
老虎證券助散戶美股打新 CEO：港證券業務仍有可為
老虎證券助散戶美股打新 CEO：港證券業務仍有可為
巫天華經歷開戶難 冀實現「金融平權」
巫天華經歷開戶難 冀實現「金融平權」
港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條
港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條
樂艙物流再申主板上巿
樂艙物流再申主板上巿
多元控制系統 兼容不同生產商機械人
多元控制系統 兼容不同生產商機械人
R2C2：支援3廠商戶外機械人 主攻建築測量行業
R2C2：支援3廠商戶外機械人 主攻建築測量行業
李澄幸：透過人壽保險留心意 親人生活有保障
李澄幸：透過人壽保險留心意 親人生活有保障
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 11002
金子：大行唱好 比亞迪Call 11002
張兆聰：博炒AH差價收窄 一拖可小注
張兆聰：博炒AH差價收窄 一拖可小注
張兆聰：蘋果押注兩引擎 平均法低吸
張兆聰：蘋果押注兩引擎 平均法低吸
伍禮賢：太保新業務價值改善 受惠內地復蘇
伍禮賢：太保新業務價值改善 受惠內地復蘇
王良享：減息憧憬太大 美股反彈未具基礎
王良享：減息憧憬太大 美股反彈未具基礎
溫傑：希瑪內地營運復常 業績有望改善
溫傑：希瑪內地營運復常 業績有望改善
謝偉銓：減少濫用公屋助基層安居
謝偉銓：減少濫用公屋助基層安居
開證券戶口忌只着眼「免佣」
開證券戶口忌只着眼「免佣」
沈永年：讀萬卷書 不如行萬里路
沈永年：讀萬卷書 不如行萬里路
陸振輝：銀髮滿頭 也可另有風姿
陸振輝：銀髮滿頭 也可另有風姿
林嘉文：歐央行較聯儲更鷹 歐元中線俏
林嘉文：歐央行較聯儲更鷹 歐元中線俏
許健生：人工智能文明會否出現？
許健生：人工智能文明會否出現？
陳大為：歐澳料續加息利匯價 英鎊存變數
陳大為：歐澳料續加息利匯價 英鎊存變數
陸振球：美大選年前慢慢儲貨等減息
陸振球：美大選年前慢慢儲貨等減息
陸振球：投資宜捨難取易 要有耐性
陸振球：投資宜捨難取易 要有耐性
林少陽：大型國企股潛在回報令人期待
林少陽：大型國企股潛在回報令人期待
技術取勝：中鐵沿上升通道揚升
技術取勝：中鐵沿上升通道揚升
李聲揚：預期美今年減息難免太樂觀
李聲揚：預期美今年減息難免太樂觀
蔡金強：還有人在嗎？
蔡金強：還有人在嗎？
艾雲豪：孫正義睇中阿里 成史上最賺錢單筆投資
艾雲豪：孫正義睇中阿里 成史上最賺錢單筆投資
李順威：近30年投資熱門主題變化
李順威：近30年投資熱門主題變化
劉思明：中概股回勇 或利好港科技股
劉思明：中概股回勇 或利好港科技股
何啟聰：資金反手做淡 美團沽15057
何啟聰：資金反手做淡 美團沽15057
瑞銀亞洲：「中字頭」急彈 平保牛61871
瑞銀亞洲：「中字頭」急彈 平保牛61871
摩根大通亞洲：擁AI概念 商湯購16567
摩根大通亞洲：擁AI概念 商湯購16567
周顯：華資崛起的故事
周顯：華資崛起的故事
王弼：聯合包裹終跌進射程範圍
王弼：聯合包裹終跌進射程範圍
曾淵滄：高利率料持續 高息股受捧
曾淵滄：高利率料持續 高息股受捧
湯文亮：港府很快撤辣
湯文亮：港府很快撤辣
陳永傑：美樓市反覆 有減息需要
陳永傑：美樓市反覆 有減息需要
廖偉強：本港樓市辣招難撤
廖偉強：本港樓市辣招難撤
布少明：加息溫和 樓巿防守力強
布少明：加息溫和 樓巿防守力強
馬泰陽：加息無損入市氣氛
馬泰陽：加息無損入市氣氛
University Hill主打開放式廚房
University Hill主打開放式廚房
海之戀平盤被消化 均呎1.9萬
海之戀平盤被消化 均呎1.9萬