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經濟
廖偉強

投資策略

廖偉強：本港樓市辣招難撤

【明報專訊】這幾年疫情期間，各行各業因運輸上的阻滯，令部分物資出現短缺現象，供求因素之下，物價自然上升；加上這幾年間中美貿易戰及去年初俄烏戰爭的影響，全球都避不開通脹問題。香港的物價當然同步上升，日常生活所需的物價不知不覺間大幅上升。這幾年無論做生意或打工仔大部分都收入減少，生活壓力大增，但代理沒有因通脹而可將佣金上調，相反在競爭環境之下，佣金折讓更嚴重。

去年度受着疫情影響，各大地產代理公司生意都出現虧損，踏入今年，地產市場因為通關而活躍起來，雖然如此，但經過第一季的客源消耗後，成交量已開始乏力，期望有新的客源（內地買家）可以流入，不過，香港在10年前推出的辣招依然存在，買家入市的成本仍受制於辣招的影響。

撤銷辣招的呼聲時不時在地產界或專業界別之中提出，近日就有多位地產界別專家再次提出要求政府撤銷辣招；但筆者認為不切實際，原因很簡單：去年度已是最佳的撤辣時機，數據顯示無論是成交量或樓價均同步下跌，再加上香港經濟低迷及疫情肆虐，但政府仍然不為所動，擔心撤辣後的樓價會反彈，提出撤銷辣招的官員就會受壓。所以，筆者認為除非樓價出現決堤式下跌，如此形勢撤銷辣招就是救市，不單止不會受壓力，更可能成為英雄。

新加坡這兩年因為樓價急升，租金同步大漲，大大增加市民生活壓力，所以最近新加坡政府重招加辣，就是想阻止樓價繼續上升；在這個時候，筆者相信香港政府更加擔心撤銷辣招之後，會出現新加坡樓價上升的情况，故筆者的結論是，除非香港樓市進入冰河時期、樓價急挫，否則當局仍會認為辣招有存在價值。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]

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