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經濟
2023年5月8日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
內房財困賣產 去年至今涉逾370億 恒大祥祺世茂為主 部分已被接管
蔡志明38億接佳兆業屯門地變身發展商
University Hill 2B加推115伙 首推開放式333萬入場
加息後首周末 十大屋苑兩成交10個月低
坪輋申建1.4萬伙住宅 九成意見贊成
港展覽業規模 回到疫前逾半水平 貿發局：明年有望全面復蘇
貿易展變身消費展 疫下助廠商「散貨」
盈富換經理人 管理費減同系佣金增
盈富國企ETF交投活躍度稱霸
阿聯酋航空：在港貨運力回到疫前
中金股東預告3個月內沽貨
中金張文朗：政治局會議促增長 料振內需續降準
內地今年「五一」長假 旅遊收入超疫前
ASMPT前首席機械設計師仇詩豪：加密貨幣潛力比晶片更大
台資德翔海運盈利跌 財政穩健 主攻集裝箱航運 靈活經營成賣點
老虎證券助散戶美股打新 CEO：港證券業務仍有可為
巫天華經歷開戶難 冀實現「金融平權」
港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條
樂艙物流再申主板上巿
多元控制系統 兼容不同生產商機械人
R2C2：支援3廠商戶外機械人 主攻建築測量行業
李澄幸：透過人壽保險留心意 親人生活有保障
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 11002
張兆聰：博炒AH差價收窄 一拖可小注
張兆聰：蘋果押注兩引擎 平均法低吸
伍禮賢：太保新業務價值改善 受惠內地復蘇
王良享：減息憧憬太大 美股反彈未具基礎
溫傑：希瑪內地營運復常 業績有望改善
謝偉銓：減少濫用公屋助基層安居
開證券戶口忌只着眼「免佣」
沈永年：讀萬卷書 不如行萬里路
陸振輝：銀髮滿頭 也可另有風姿
林嘉文：歐央行較聯儲更鷹 歐元中線俏
許健生：人工智能文明會否出現？
陳大為：歐澳料續加息利匯價 英鎊存變數
陸振球：美大選年前慢慢儲貨等減息
陸振球：投資宜捨難取易 要有耐性
林少陽：大型國企股潛在回報令人期待
技術取勝：中鐵沿上升通道揚升
李聲揚：預期美今年減息難免太樂觀
蔡金強：還有人在嗎？
艾雲豪：孫正義睇中阿里 成史上最賺錢單筆投資
李順威：近30年投資熱門主題變化
劉思明：中概股回勇 或利好港科技股
何啟聰：資金反手做淡 美團沽15057
瑞銀亞洲：「中字頭」急彈 平保牛61871
摩根大通亞洲：擁AI概念 商湯購16567
周顯：華資崛起的故事
王弼：聯合包裹終跌進射程範圍
曾淵滄：高利率料持續 高息股受捧
湯文亮：港府很快撤辣
陳永傑：美樓市反覆 有減息需要
廖偉強：本港樓市辣招難撤
布少明：加息溫和 樓巿防守力強
馬泰陽：加息無損入市氣氛
University Hill主打開放式廚房
海之戀平盤被消化 均呎1.9萬
康健護理股抗跌力強 長線看好
周顯：華資崛起的故事
【明報專訊】4月17日，冼為堅先生仙遊，享年94歲。他是很多家華資巨企的股東、創辦人及董事，例如恒生銀行（0011）、新世界發展（0017）及景福集團（0280）等等。
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