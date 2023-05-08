林嘉文：歐央行較聯儲更鷹 歐元中線俏

另一方面，儘管歐洲央行今次加息幅度由以住的半厘放緩至0.25厘，不過行長拉加德卻強調暫時無意暫停加息，取態與美聯儲明顯地截然不同。即使歐元兌美元在歐洲央行放慢加息步伐後下跌，但筆者對於歐元中線前景仍具信心。一來是因為市場對放慢加息早有預期，而其後歐元的跌幅亦有一定受限。

二則是技術上歐元兌美元雖然暫時未能突破1.1090至1.1100阻力，但不論是兌美元或英鎊，歐元都正逼近其20天及200天移動平均線支持。至於近日市場對美國銀行業和債務上限問題的持續憂慮，亦有機會反而令歐元乘機向上突破至1.1210區域。

至於商品貨幣，澳洲央行最近的偏鷹取向和強勁的貿易平衡數據可能會有助提升澳元兌美元氣氛。如無意外的話，匯價上周很大機會創下近兩個月來的最大單周升幅。

金價升PMI擴張 支持加元

加拿大方面，央行行長麥克勒姆表示在通脹上行風險下未預期今年減息，拖累了美元兌加元的走勢。

至於當地貿易平衡穩健、PMI保持擴張，以及金價上升等相信亦是支持近期加元表現的因素，短線1.3500和1.3450相信會是美元兌加元要留意的支持水平。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]