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經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：銀髮滿頭 也可另有風姿

【明報專訊】立夏已過，夏天又已經開始了。春花已凋，夏荷漸展，四季總是依律輪迴，人，又何嘗不是？

有沒有發覺，花的顏色如果愈淺，香味就愈濃；如果顏色愈深，香味就愈淡？因此有人說：「人生如花，淡者恒香；人生若水，清者永澈。」哲學家伏爾泰曾說：「外表的美只能取悅人的眼睛 ，但內在的美卻能感染人的靈魂。」做人處事，如果側重於外在形象，就難免會流於俗氣；如果多注重內在雍容，就可更顯出眾。淡到極致，自然就會美到無瑕。歲月從不敗美人，真正的美人並沒有瑰麗的色彩，也沒有過多的渲染，卻自有一種動人氣質蘊含，乾淨純粹，暗自生香。

只要不饒過歲月 歲月只能徒呼奈何

有些人到了退休之齡，就變得惶惶然不可終日，總對未來有着莫名的恐懼，但生、老、病、死是人生的必然階段，就算你是帝王將相，也終是不可踰越，那又何必自困囹圄？人老了，也未必一定是佝僂臃腫，只要心存正念，就算有朝你是銀髮滿頭，在傲然卓立時，也別有一種另類的不群風姿，只要你不饒過歲月，歲月也只能對你徒呼奈何！只要你不矯揉、不造作、不張揚、不媚俗、不染一絲塵埃，不單會自然而然地改善你的外在形象，在你的內心世界，也自然會寵辱俱忘、處變不驚！不以物喜，不以己悲。清清淡淡，與世無爭，老？又何懼之有？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]

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