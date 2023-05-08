明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：希瑪內地營運復常 業績有望改善

【明報專訊】希瑪眼科（3309）共有4大業務，包括1）提供眼科服務、2）銷售醫療耗材、3）提供牙科及其他醫療服務，以及4）銷售視力輔助產品；分別佔總收入的62%、17.2%、11.5%及9.3%。若以地域區分，香港及內地分別佔63.7%及36.3%（2021年則為48.9%及51.1%，反映去年香港業務的收益快速增長，但亦表示內地業務較受疫情影響）。

提到牙科服務，集團於去年2月完成收購深圳市愛康健齒科集團（現稱深圳希瑪愛康健口腔集團）的 61.5%股權。深圳愛康健是深圳及大灣區知名連鎖牙科診所，有26年營運歷史，服務網絡遍及深圳。透過是次收購，集團立即在增長中的深圳及大灣區牙科市場佔有一席之地。

而集團已成為深圳最大的私家醫療服務集團之一，旗下有3間醫院（兩間眼科醫院及1間牙科醫院）、1間眼科中心及12間牙科診所。根據管理層所表示，自中港兩地關卡的限制性措施於今年2月放寬後，深圳愛康健的牙科業務已飈升至疫情前的水平。

業績方面，去年集團於內地的部分醫院和門診受疫情影響而暫時停業，其中上海、北京和深圳的醫院所受影響尤為嚴重，無可避免地對內地眼科業務構成負面打擊。 綜合而言，去年集團收入及毛利分別為17.3億及4.5億元，按年上升55.7%及25%。雖然期內錄得虧損，惟有兩點值得留意：

提供「眼+牙」雙專科醫療服務

首先是縱使去年內地眼科業務受到新冠疫情較為嚴重的影響，惟集團擴展內地眼科網路的步伐並未停下來。在廣州及揭陽眼科醫院相繼於去年4月和8月開業後，集團營運中的眼科醫院數目已增至9間，覆蓋大灣區5個重點城市。佛山眼科醫院的前期籌備工作已基本上完成，預計可於今年投入服務。

另外，除以上提到深圳愛康健的牙科業務成功復常之外，其實去年下半年香港的眼科業務已迅速反彈，成績令人滿意。更重要的是，今年內地各地醫院及門診營運亦已陸續回復正常。受惠於內地經濟和消費強勁反彈，今年以來就診量和手術量均持續向好，預示整體業績有望改善。

展望未來，希瑪眼科將落實「雙專科•雙輪推動」的增長策略，即以眼科服務為核心，透過提供「眼+牙」雙專科醫療服務，並朝向眼科上游產品方向發展（例如銷售視力輔助產品），雙輪推動業務取得更大增長。具體策略包括在內地及香港設立或收購更多醫院或診所，以及物色適合的戰略伙伴以開發、生產及分銷近視防控相關產品。

投資者可於現價買入作中長線部署，首個目標為4.8元。若成功突破並守穩，後市有機會上試5.3元。為減投資風險，買入價下跌10%為止蝕水平。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

內房財困賣產 去年至今涉逾370億 恒大祥祺世茂為主 部分已被接管
內房財困賣產 去年至今涉逾370億 恒大祥祺世茂為主 部分已被接管
蔡志明38億接佳兆業屯門地變身發展商
蔡志明38億接佳兆業屯門地變身發展商
University Hill 2B加推115伙 首推開放式333萬入場
University Hill 2B加推115伙 首推開放式333萬入場
加息後首周末 十大屋苑兩成交10個月低
加息後首周末 十大屋苑兩成交10個月低
坪輋申建1.4萬伙住宅 九成意見贊成
坪輋申建1.4萬伙住宅 九成意見贊成
港展覽業規模 回到疫前逾半水平 貿發局：明年有望全面復蘇
港展覽業規模 回到疫前逾半水平 貿發局：明年有望全面復蘇
貿易展變身消費展 疫下助廠商「散貨」
貿易展變身消費展 疫下助廠商「散貨」
盈富換經理人 管理費減同系佣金增
盈富換經理人 管理費減同系佣金增
盈富國企ETF交投活躍度稱霸
盈富國企ETF交投活躍度稱霸
阿聯酋航空：在港貨運力回到疫前
阿聯酋航空：在港貨運力回到疫前
中金股東預告3個月內沽貨
中金股東預告3個月內沽貨
中金張文朗：政治局會議促增長 料振內需續降準
中金張文朗：政治局會議促增長 料振內需續降準
內地今年「五一」長假 旅遊收入超疫前
內地今年「五一」長假 旅遊收入超疫前
ASMPT前首席機械設計師仇詩豪：加密貨幣潛力比晶片更大
ASMPT前首席機械設計師仇詩豪：加密貨幣潛力比晶片更大
台資德翔海運盈利跌 財政穩健 主攻集裝箱航運 靈活經營成賣點
台資德翔海運盈利跌 財政穩健 主攻集裝箱航運 靈活經營成賣點
老虎證券助散戶美股打新 CEO：港證券業務仍有可為
老虎證券助散戶美股打新 CEO：港證券業務仍有可為
巫天華經歷開戶難 冀實現「金融平權」
巫天華經歷開戶難 冀實現「金融平權」
港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條
港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條
樂艙物流再申主板上巿
樂艙物流再申主板上巿
多元控制系統 兼容不同生產商機械人
多元控制系統 兼容不同生產商機械人
R2C2：支援3廠商戶外機械人 主攻建築測量行業
R2C2：支援3廠商戶外機械人 主攻建築測量行業
李澄幸：透過人壽保險留心意 親人生活有保障
李澄幸：透過人壽保險留心意 親人生活有保障
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：大行唱好 比亞迪Call 11002
金子：大行唱好 比亞迪Call 11002
張兆聰：博炒AH差價收窄 一拖可小注
張兆聰：博炒AH差價收窄 一拖可小注
張兆聰：蘋果押注兩引擎 平均法低吸
張兆聰：蘋果押注兩引擎 平均法低吸
伍禮賢：太保新業務價值改善 受惠內地復蘇
伍禮賢：太保新業務價值改善 受惠內地復蘇
王良享：減息憧憬太大 美股反彈未具基礎
王良享：減息憧憬太大 美股反彈未具基礎
謝偉銓：減少濫用公屋助基層安居
謝偉銓：減少濫用公屋助基層安居
開證券戶口忌只着眼「免佣」
開證券戶口忌只着眼「免佣」
沈永年：讀萬卷書 不如行萬里路
沈永年：讀萬卷書 不如行萬里路
陸振輝：銀髮滿頭 也可另有風姿
陸振輝：銀髮滿頭 也可另有風姿
林嘉文：歐央行較聯儲更鷹 歐元中線俏
林嘉文：歐央行較聯儲更鷹 歐元中線俏
許健生：人工智能文明會否出現？
許健生：人工智能文明會否出現？
陳大為：歐澳料續加息利匯價 英鎊存變數
陳大為：歐澳料續加息利匯價 英鎊存變數
陸振球：美大選年前慢慢儲貨等減息
陸振球：美大選年前慢慢儲貨等減息
陸振球：投資宜捨難取易 要有耐性
陸振球：投資宜捨難取易 要有耐性
林少陽：大型國企股潛在回報令人期待
林少陽：大型國企股潛在回報令人期待
技術取勝：中鐵沿上升通道揚升
技術取勝：中鐵沿上升通道揚升
李聲揚：預期美今年減息難免太樂觀
李聲揚：預期美今年減息難免太樂觀
蔡金強：還有人在嗎？
蔡金強：還有人在嗎？
艾雲豪：孫正義睇中阿里 成史上最賺錢單筆投資
艾雲豪：孫正義睇中阿里 成史上最賺錢單筆投資
李順威：近30年投資熱門主題變化
李順威：近30年投資熱門主題變化
劉思明：中概股回勇 或利好港科技股
劉思明：中概股回勇 或利好港科技股
何啟聰：資金反手做淡 美團沽15057
何啟聰：資金反手做淡 美團沽15057
瑞銀亞洲：「中字頭」急彈 平保牛61871
瑞銀亞洲：「中字頭」急彈 平保牛61871
摩根大通亞洲：擁AI概念 商湯購16567
摩根大通亞洲：擁AI概念 商湯購16567
周顯：華資崛起的故事
周顯：華資崛起的故事
王弼：聯合包裹終跌進射程範圍
王弼：聯合包裹終跌進射程範圍
曾淵滄：高利率料持續 高息股受捧
曾淵滄：高利率料持續 高息股受捧
湯文亮：港府很快撤辣
湯文亮：港府很快撤辣
陳永傑：美樓市反覆 有減息需要
陳永傑：美樓市反覆 有減息需要
廖偉強：本港樓市辣招難撤
廖偉強：本港樓市辣招難撤
布少明：加息溫和 樓巿防守力強
布少明：加息溫和 樓巿防守力強
馬泰陽：加息無損入市氣氛
馬泰陽：加息無損入市氣氛
University Hill主打開放式廚房
University Hill主打開放式廚房
海之戀平盤被消化 均呎1.9萬
海之戀平盤被消化 均呎1.9萬
康健護理股抗跌力強 長線看好
康健護理股抗跌力強 長線看好