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經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：減息憧憬太大 美股反彈未具基礎

【明報專訊】上周聯儲局議息結果如市場預期，聯邦基金利率上調25基點到5厘至5.25厘區間。議息聲明中刪除了必須加息至「具限制性水平」一句，不過聯儲局說明未來利率決策將以經濟數據為本，仍然拒絕明示加息周期已經完結。聯儲局主席鮑威爾在記者會中言論大部分模稜兩可，只是當被問及聯儲局是否會於今年內減息時，他比較堅持緩慢回軟的通脹，令今年內減息幾乎無可能。

聯儲局在此次議息中避免急轉彎至一個「鴿派」態度是完全可以理解的，畢竟區域銀行危機並非完全消除。聯儲局貼現窗貸款於上一周並無顯著下跌，仍維持在710億美元的偏高水平，雖然比起3月中時已下跌460億美元。不過，由於可以100%票面價值典當大部分債券的一年期銀行限期融資計劃（Bank Term Funding Program）的貸款量，仍上升至764.8億美元的高水平，再加上銀行向聯邦房屋貸款銀行的貸款，反映區域銀行危機仍未完全過去。

摩通購FRCB是否超值見仁見智

因此，聯儲局在以維持金融市場信心為第一優先事項時，只可按章工作，再加息25基點，而且輕描淡寫銀行業問題。

原因非常簡單：在美國低息期維持了差不多15年後，試問會不會有銀行沒有持有一批實際市值比票面值低的持有到期債券（Held to Maturity Securities）？所以，聯儲局所應對的問題並不是「大到不能倒」的銀行問題，而是大到不能倒的行業問題，因此聯儲局任務由壓抑通脹忽然改變至粉飾太平。

摩根大通（美：JMP）以106億美元收購第一共和銀行（美：FRCB）大部分資產，以貸款組合總額達2000億美元來計算，似乎非常超值。不過，市場對第一共和銀行的實際帳面價值的估值只是每股77美元，以1.82億股的發行股本計算，市值為140億美元。因此，這單交易是否超值實在是見仁見智。

美新增職位兩個月下調14.9萬個

上周五美國公布4月份就業市場報告，新增職位達25.3萬個，失業率下跌至3.4%，平均時薪增長環比上升0.5%，完全符合鮑威爾所形容的就業市場火熱的表徵。

不過細看報告，3月份增長下調7.1萬個至16.5萬個職位，而過去兩個月則總共向下修訂14.9萬個職位。以3個月平均數增幅來看，建築、製造、餐飲休憩及運輸物流等行業皆在下跌當中，只有資訊科技及金融服務業職位從負增長反彈，增長最多的教育與醫療護理行業，亦由3月的7.8萬個下跌至6.7萬個。因此，數據公布後，聯邦基金利率7月份期貨亦只是下跌3點子，反映大約8%機會聯儲局將會再加息。

筆者認為，市場對聯儲局不再加息的估計十分正確，但預期減息幅度過大了一點，美股因利率預期下調與經濟反彈預期回升的反彈未具合理基礎。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

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