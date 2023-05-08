港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條

【明報專訊】香港虛擬資產服務提供者發牌制度將在今年6月1日正式實施，身為紅二代、陽光衞視及泰德時代的董事長陳平認為，本港發展虛擬資產中心的方向正確，亦獲得中國政府肯定，但認為此前由證監會在2月發布虛擬資產交易平台營運者的發牌建議諮詢文件，是錯誤用傳統金融智慧及傳統證券業的模式去裝入虛擬貨幣這項無主權的新事物，監管方向是「死路一條」。
陳平強調，若加密貨幣被界定屬於證劵類，以及按傳統發牌機制等發展，猶如將「新的腳放進穿不了的舊鞋」，應以新事、新辦、新法規、新生態、新治理的視覺去引領虛擬資產發展。
泰德陽光集團首席執行官謝玢（Robin Xie）亦指出，在今次諮詢中，批評政府沒有向真正加密貨幣交易所諮詢，因泰德已在香港發展6年，是香港第一家虛幣交易所，也一直有面對香港散户，有保護香港散户經驗，從業員亦全是香港人。但公司在向證監會遞交意見後亦未獲任何反饋，認為在執行中已有巨大及本質問題。
看好特首班底 利港轉型
問到6月便開始發牌，現在提出質疑是否為時已晚？陳平及謝玢強調「一切仍來得及」。陳平指出，最看好現任特首李家超是歷屆特首中最無包袱，雖然其管治班底或缺少金融或經濟人材，但「現在是不懂比懂好」。
陳平表示，因李家超「警察」、「公僕」背景出身，不同於一些在金融機構有角色的人，在香港這次重要的轉型中，沒有太多利益衝突或包袱，也不受過去的框框限制。
他們更認為，香港的權威監管機構非常「web2」，以他們去監管「web3」不利發展，既然香港想與時並進，亦新建了那麼多機構，為何不能再建立一個新機構，釐清機構的組成、賦予哪些權責等。