巫天華經歷開戶難 冀實現「金融平權」

不時將「金融平權」四字掛在口邊的巫天華早年曾經在網易（9999）工作，並且因為早年公司推出員工持股計劃，為他打開了進入新世界的大門，涉足股市加入炒股生涯。他不諱言，炒美股非純投資、抗通脹般簡單，而是學懂對未來的預測，並培養判斷力。在過程中，他使用過美國券商的軟件及程式，但是發現開戶複雜，當年亦沒有App可供操作，就算他中途換了其他券商，亦向顧客服務部查詢了很多問題，卻不獲回覆。

興趣變事業 解炒股痛點

種種經歷，觸發他走上創業路，索性將炒股嗜好與事業融為一體，專注炒股遇到的痛點，運用科技去解決，結果他創辦的老虎證券便應運而生。

由於標榜投資科技，巫天華說，老虎證券投入科研的人員，幾乎佔集團一半人手。透過開發方案，他冀讓投資變得更普及、更順滑，一上手就懂得使用，以征服挑剔的年輕世代要求。在創業同時，他不忘一直參與買賣美股投資，繼續做自己喜歡及感興趣的事情。