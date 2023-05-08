老虎證券助散戶美股打新 CEO：港證券業務仍有可為

明報記者 陳偉燊

巫天華說：「香港所處時區，不單方便日間買賣港股，到晚上還可轉而買賣美股，美股的交易更受到歡迎」。新進場的老虎證券，在碰到港股市場受壓，甚至新股表現較淡靜下，他們靠零佣金、零平台費，從性價比及體驗方面做到與同業有差異，作為賣點去招徠新客。在產品方面，他們亦很早將美股期權上線買賣，並以低平台費去運作，另亦將其程式演算交易服務上線。

以發行價認購 毋須高追

過往只有高淨值或超高淨值投資者才可以較低的發行價涉足美國新股認購，散戶望門興嘆。不過隨着老虎證券參與投資科技，並在創業首三四年在美國爭取得全牌照經營做好部署，據此涉足投資銀行業務，參與美國上市新股承銷及分銷，加上運用科技，他表示這樣便可對散戶降低門檻，建立美股「打新」服務，可以數百或數千美元進場參與購入新股，毋須如過往只能夠待上市後高價追貨，錯失賺取差價的機會。同樣概念在港亦適用。他們還可以在平台上，推出較低平台費的美股期權產品、協助企業推動股權激勵計劃執行，因此他認為，這可以在傳統依靠買賣佣金、新股孖展賺息差之外，在港可以參與發揮的空間仍多。

推TigerGPT老虎錢罌

服務更個性化

最近老虎證券推出TigerGPT，巫天華說，該項服務並非用作提高收入，而是方便用家遇到問題時去查詢，形成習慣，長遠人工智能技術更可以有助用戶關注新增功能，並且可以依照客戶的需求及關注的標的度身訂做所需內容，去推送及發放，做到「個性化」。另該行推出「老虎錢罌」，讓投資者將待定用途的資金作短途「冬眠」，暫時停泊在貨幣基金投資，方便之後出擊，並作為原有服務之外的補充。

老虎證券美股上市4年以來，巫天華稱，其營收已淨增長8倍，25至40歲用家佔比亦高。隨着環球主要股市指數如納指經調整30%後再反彈，新股逐漸重來，他展望今年業界的經營環境，會比2022年好。