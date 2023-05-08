台資德翔海運盈利跌 財政穩健 主攻集裝箱航運 靈活經營成賣點

撰文 旻晞

近年新股市場，科創、生物科技企業是常客，但踏入2023年亦有不少從事傳統行業的企業來港招股，但年初以來相關「舊經濟」新股表現卻不盡如人意。回顧今年新股首日掛牌表現，恰恰與近日牛皮市况相反，不是急升便是狂跌，而剛巧「榮登」最差首五位，大部分均從事傳統行業，而其中一家便是德翔海運的同行──洲際船務（2409）。

雖說是同行，但與主要從事乾散貨航運的洲際船務不同，德翔主要從事集裝箱航運。相對區內的「巨無霸」航運企業如中遠控股（1919）、長榮海運（台：2603），德翔以靈活營運、增長快速作為賣點，透過靈活配置船隊、拓展航線覆蓋，令集團於2020年至2022年間，得出41.8%的平均淨利潤率及80.4%的平均股本回報率，據招股書資料，其餘三家專注於亞洲區的上市航運公司平均淨利潤率介乎15.7%至31.7%；平均股本回報率介乎62.8%至75%，按這兩指標衡量，德翔顯然「跑贏大市」。

船期密服務頻繁 方便客戶

截至去年底，德翔的貨櫃航運網絡覆蓋全球24個國家及地區、63個主要港口及42條航線服務。當中，在亞太地區經營37條航線服務，覆蓋15個國家及地區。根據德路里報告，今年2月，按大灣區至日本、菲律賓及大洋洲的每條航線的服務量計算，集團是提供頻繁服務的三大參與者之一。船期密、服務頻繁，對客戶來講無疑更為方便。

截至去年底，集團擁有合共50艘船舶，包括31艘自有船舶及19艘租用船舶，總運力為109,947 TEU（標準貨櫃箱）。相對航運巨企傾向採用超級貨船（動輒8000以上、甚至逾萬TEU），德翔船隊特色則在於「小」，即多由小型船舶組成，每艘船舶的運力低於2000 TEU，因而可進入亞太地區的大多數港口，部署方面較大型船舶更加多元化。

集團亦透過調節自有船隊及短期租賃船舶的使用，隨時按市場狀况快速調整運力。根據往績紀錄，集團自有船舶及租用船舶的使用率（按船舶營運天數佔各期間總天數的百分比計算）約為100%。

去年82%收益來自亞太區航線

集團過去3年自有船舶佔總運力百分比愈見提升，反之來自短期租用船舶的運力便由2020年的38%大幅降至去年的4.7%。而截至最後可行日期，集團已訂購19艘船舶，包括13艘各介乎1100至2900 TEU的船舶及6艘7000 TEU的船舶，並預期於今年5月至明年11月期間交付。

按收入計，集團有82%收益來自亞太地區航線（去年數據），當中亞洲-澳洲/新西蘭航線收入佔比最高，達27.3%；其次為大中華-東南亞航線，收入佔比為20.6%。集團自2021年開始開辦跨太平洋航線，去年亦拓展至歐洲及東非等，但跨太平洋線及歐亞航線去年收入佔比分別是15.4%及1.9%。

業績方面，疫情令過去3年整個航運行業經歷供需的嚴重扭曲，2020年疫情爆發令經濟停頓，供求兩弱，2021年歐美復常，行業一時供不應求令運費「暴力式」上升。以集團亞太區航線平均運費為例，2020年每TEU為485美元，但至2021年卻急升至1061美元，升幅達1.18倍，再至去年每TEU為1288美元，按年升21%。運費急升，因而帶動集團2021年毛利率大幅擴闊，收入及純利自然激增1.3倍及4.9倍。

不過，經歷這個行業史上少見「豐收期」後，去年下半年全球運費由高位急促回落。中國出口集裝箱運價指數便由去年2月的4980高位大幅下滑至上周五的998。不過至少還比2019年同期為高，德翔去年業績亦迅速回落，純利甚至見輕微倒退。

行業高度競爭成挑戰

但情况未至於悲觀。根據國際貨幣基金組織（IMF）今年4月的估計，全球經濟預計將於2023年、2024年、2025年、2026年及2027年分別增長2.8%、3%、3.2%、3.2%及3.1%。貨櫃港口輸送量與實際GDP增長高度相關，根據德路里於2023年第一季公布的貨櫃預測報告，預計2022年至2027年世界貨櫃港口輸送量將以2.8%的複合年增長率增長。樂觀看，未來數年雖航運市場難以再重現2021年的「盛况」，但至少保持平穩增長。

往後，或一直以來最大的挑戰仍是行業的高度競爭問題，招股書便引述德路里報告指，於今年2月，十大承運人提供了亞太地區總運力的約58.7%，而亞太地區的競爭情况較其他地區更為激烈，因為該市場上有眾多區域承運人運營。

要競爭，除了進攻，也要有「守」的本錢。德翔去年盈利雖則倒退，但從營運經營現金方面，去年錄得13.7億美元淨流入，按年升17%，亦是集團連續9年持續產生淨經營現金流入。去年由於集團償還所有銀行貸款，故去年底集團資本負債率更降至零，集團財政相當穩健。

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