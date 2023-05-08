港展覽業規模 回到疫前逾半水平 貿發局：明年有望全面復蘇

明報記者 陳麗歡

調查：85%受訪參展商稱港是首選

張淑芬表示，本港自3月通關以來，海外參展商和買家紛紛回流，短短兩個月時間內市場迅速變得熾熱，反映被壓抑3年的貿易活動需求大，買賣雙方期望透過實體展接觸對方。張又分享4月市場調查數據，有85%受訪參展商表示香港是首選參展的地方，與辦展產品類別廣、國際化等因素相關。她分析指，本港佔據珠三角有利位置，又鄰近東亞國家，引來參展商青睞，疫情後大部分海外買家亦期望透過展覽親自了解最新貨源。

談及3月剛落幕的國際珠寶展，有2500家參展商和6萬名買家參與。4月中旬的春季電子產品展、國際春季燈飾展和國際創科展，吸引3000家參展商和6.6萬名買家。張淑芬形容當時會展重拾熱閙、人來人往。她續稱，復常後海外和本地展商約七三佔比，與疫情前一樣；買家佔比表現亦一致。

復常後海外和本地展商約七三佔比

談及買家特性，張淑芬分享內地買家較關注珠寶類別產品，例如日本的珍珠、南非鑽石；東盟買家在創科電子產品較為進取，如智能燈飾，相信與東南亞近年積極發展智慧城市有關；而中東買家亦關注鐘表、珠寶產品。

4月市場報告指出，有70%買家和參展商認為香港平均需要1年，貿易展覽活動才能回復至疫情前水平。張淑芬稱，本港貿易活動復蘇速度與飛機客運力、酒店等供應快慢息息相關，目前航空業和酒店業需求大於供應，又面對人手短缺問題，價格被推高，對於海外參展商和買家而言來港成本上漲。另外全球經濟浮現衰退迹象，會壓抑全球貿易需求，香港亦較易受外圍市場波及。

她稱對市場展望持樂觀，下周二（16日）開幕香港國際醫療及保健展吸引300家展商，下半年參展預訂理想，如鐘表展展商稱會來港參展，加上通關亦會帶書展人流。她稱，普遍辦展需要6至9個月籌備，會在籌備空檔加快招聘人手應對未來貿易活動。