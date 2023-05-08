加息後首周末 十大屋苑兩成交10個月低

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，昨日一度出現紅雨，影響睇樓氣氛，加上港銀上周跟隨美國加息，買家需時消化相關消息，而且二手筍盤早已被市場吸納，部分客源流向折讓較多的新盤，令二手交投相對淡靜。另美聯分行統計顯示，周末兩日十大屋苑共錄約5宗成交，較對上一個周末約14宗減少約64.3%。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，預期美國加息接近尾聲，本港息口跟加幅度亦較溫和，長遠對樓市有利，但二手盤源收窄及樓價回升，故短期內焦點仍集中新盤市場。

新界半新盤迷你戶再錄二手蝕讓個案。中原地產高級分行經理莫錦新稱，元朗瑧頤首錄開放式單位二手成交，位於高層B7室，實用面積238方呎，以374.8萬元易手，實呎15,748元。他指出，原業主急於換貨，故願意蝕讓。

瑧頤開放式戶375萬沽 料實蝕約8%

原業主於2019年6月以397.6萬元一手買入，持貨近4年帳面蝕讓22.8萬元，若連同使費，扣除買入時發展商提供回贈，料實蝕逾30萬元或約8%。

[香港地產]