薛偉傑：AirTag追蹤功能發威 助破劫案追回失款

根據美國法院近日公布的文件，5月2日早上，兩名男子Devonte Davis和Darrell Singleton持槍搶劫了一輛停在伊利諾伊州Homewood市郊的一輛裝甲解款車，合共劫走了約110萬美元，包括5個解款箱和7個錢袋。

追蹤AirTag訊號 案發後數小時破案

負責這次解款的保安公司Brinks告訴聯邦調查人員，該公司在其中一個解款箱中隱藏了一枚AirTag，隨後還提供了它的實時位置。

最終，調查人員通過AirTag的訊號，在劫案發生後幾小時，追蹤到Devonte Davis位於Calumet Park的家中找回失款，並拘捕了兩人。而疑犯在逃走過程中，其實還轉換了汽車。

聯邦調查局（FBI）前調查員Doug Kouns表示，AirTag最初只是為一般人找回遺失物件而設計，蘋果公司並沒有宣傳將它用於找回被盜或被劫物品，但這個用途將來肯定會愈來愈多。

他估計，Brinks最初或許只是隨機地在其中一個解款箱放置一枚AirTag，未必抱有很大希望，沒料到它確實發揮了作用。

明報記者 薛偉傑

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