海逸豪園3房易手 實蝕750萬 原業主3年前入市 近日2168萬沽貨離場

明報記者 甘潔瑩

市場消息指出，上述物業為海逸豪園15座中層D室，實用1125方呎，3房連套房間隔，原業主2020年4月以2750萬元購入，早前以2380萬元放售，即開價已較購入價低370萬元或13%，終減價至2168萬元易手，實呎19,271元；原業主持貨約3年，帳蝕582萬元或21%，若計算稅款及交易雜費等，料實際蝕約750萬元或27%。

代理：原業主曾裝修單位

美聯物業區域聯席董事殷勒麟透露，上述單位原業主購入物業後，曾將單位全屋裝修，預計兒子在外國完成學業後回港居住，惟兒子一直在外國發展，原業主遂沽出物業。

迎海2房10年升值近四成

另外，馬鞍山新晉屋苑迎海新近錄2房單位成交，持貨逾10年賺近四成。世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，有關單位為2座中層C室，實用548方呎，2房戶海景，原業主在去年8月起放售，當時叫價990萬元，一直未獲承接。放盤接近9個月，單位近日獲準買家洽詢，雙方議價後減價82萬元或8%、以908萬元易手，實呎16,569元。

張續稱，原業主於2012年10月以659.5萬元購入單位，當時作價659.5萬元，持貨逾10年，帳面獲利248.5萬元或38%。

韓家輝：對天瀧招標成績滿意

一手市場焦點落在啟德跑道區天瀧，由恒地（0012）等六大發展商合作發展，樓花期長約17個月，日前推出116伙招標，昨日是首個周末進行招標，市場反應理想。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，對招標成績滿意，當中不乏外國人，對臨海單位感興趣。

韓氏日前表示，天瀧首日招標接獲雙位數標書，入標銀碼由3000餘萬至5000餘萬元不等。

KOKO MARE沽2伙

另會德豐旗下藍田KOKO MARE，昨日售出2伙，單日吸金1554.5萬元。售出的2伙同為2房單位，其中9座11樓K室，實用416方呎，成交價777.8萬元，實呎18,697元。