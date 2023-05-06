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2023年5月6日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
匯控股東會否決分拆固定派息議案 贊成票均不足兩成 料平保外乏其他主要股東支持
Ken Sir：購英矽銀前沽貨涉利益衝突 或動議罷免祈耀年
恒指漲100點成交再跌穿千億
融創重組獲85%債權人支持 刺激內房急彈
北向互換通本月15日啟動
人民幣櫃台測試 券商系統未能支援
IMF：倘炒風退 港樓市可分階段減辣 籲加強風險監察 維持聯繫匯率
疫後復常 港府應撤特殊財政支援措施
港首季食肆收益按年飈82%
傳螞蟻擬出售港虛銀股份
許濤：7月起TVB收回大灣區兩台運營權
聯邦快遞亞太區總部擬棄港赴星
新興市場帶動iPhone季收 勝預期 蘋果股價飈4% 回購加碼900億美元
美上月非農職位增25.3萬個超預期
Yeezy停運庫存積壓 Adidas首季經營利潤挫86%
University Hill 2B折實均呎1.6萬 港銀加息後開價 與上期相若1房454萬起
信置等康城13期 2550伙申預售
天瀧首日收雙位數標書 入標價3000餘萬起
太古華廈工廈批強拍 底價逾51億破紀錄
城規反對新地錦壆路 申建2771伙住宅
CCL連跌3周守165點 重返3月水平
陸振球：IMF可會要求星減辣或撤辣？
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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匯控股東會否決分拆固定派息議案 贊成票均不足兩成 料平保外乏其他主要股東支持
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