信置等康城13期 2550伙申預售

長實油塘項目命名為「親海駅」

另中信泰富在2019年12月以32億元、每方呎樓面價2.48萬元投得的渣甸山大坑道地皮，亦在上月申請預售，單位數目114伙，項目預計於2025年12月底落成。至於長實（1113）油塘東源街8號第1期The Coast Line，中文名為「親海駅」、提供228伙。長實營業部首席經理郭子威表示，開價將參考九龍東、向維港海景的新盤的售價。長實銷售經理陳詠慈表示，親海駅的銷售步伐已進入最後階段，將於短期內公布細節。

另外，由深圳控股（0604）及路勁基建（1098）合作發展的屯門管翠路18號住宅項目，發展商在上月修訂單位數目至693伙，較原先的698伙減少5伙，項目預計落成日期亦由原先2024年3月底，延遲3個月至2024年6月。

據地政總署文件顯示，目前滾存待批樓花數目為22,505伙，按月增加3806伙或20%，是自去年5月後，近11個月新高。此外，地政總署公布，今年4月份僅得啟德承豐道26號、即新地（0016）天璽．海第1期一個項目獲批預售，涉及256伙。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，4月份新申請預售樓花的單位數目遠高於獲批單位，帶動累積待批預售樓花單位重上逾2萬伙水平，雖然如此，但目前已批出預售樓花但尚未發售的新盤單位總數依然逾1.24萬伙，新盤銷情理想，預計本月份一手市場續成樓市焦點。