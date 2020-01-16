IMF：倘炒風退 港樓市可分階段減辣 籲加強風險監察 維持聯繫匯率

明報記者 歐陽偉昉

政府目前對以非永久居民個人名義購買物業，徵收15%買家印花稅；新來港人士居港滿7年後，所支付的15%NRSD可申請退還一半。IMF認為，政府應維持樓市的宏觀審慎監管措施，但在樓市受壓時調整，放寬按揭成數及供款與入息比率規定的幅度，應與當時樓市相關的下行風險，例如樓價下跌及利率上升情况相稱。IMF指出，現有的宏觀審慎措施已緩減金融穩定風險，不過若按揭利率上升令樓市進一步調整，或會帶來更沉重的償債負擔及負財富效應，遏抑私人消費，仍可能對經濟構成風險。

倘樓市調整遏消費 影響經濟

除樓市外，近年中美地緣政治氣氛緊張，IMF指出，香港作為聯通中國內地的金融通道，處於正在加劇的地緣經濟割裂的前沿，因此必須充分了解、監察及管理相關的金融穩定風險，應就多種不同情境進行分析將有助制定切實可行的監管指引及應變方案。

此外，IMF指出，地緣經濟割裂可能會透過貿易、勞動人口及資本流動等不同渠道對香港經濟造成影響，中長期帶來經濟下行風險。在此情况下，政府成立投資基金推動創新科技發展，提供額外增長動力，將有助緩減地緣經濟割裂的風險。

港或受累地緣經濟割裂

中長期存下行風險

IMF支持本港維持聯匯制度，認為仍然是維護宏觀經濟及金融穩定的最合適安排，指出本港聯匯機制透明、有充裕的外匯儲備、審慎的財政政策框架、穩健的金融規管與監管制度，以及經濟的靈活性等，均確保了聯匯制度的公信力。

陳茂波：歡迎對港積極正面評估

政府發表回應，沒有針對印花稅的部分置評。財政司長陳茂波表示，歡迎IMF對香港作出十分積極正面的評估，再次肯定香港對金融業有高水平的規管，在不斷變化的全球環境下維持金融體系穩健，作為國際金融中心的重要地位堅穩。他又稱，IMF讚揚政府成立共同投資基金以推動創科發展、加強吸引人才的計劃，以及更好統籌增加住宅土地和房屋的供應等措施，反映政府維護金融穩定和經濟增長的能力、決心和成果。